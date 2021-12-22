16:07 (мск),
Пахмутова, Козловский и другие звезды появятся в финале шоу «Синяя птица»
Звезды первой величины поддержат конкурсантов, выступив с ними на одной сцене.
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В воскресенье, 26 декабря, в 17:40 на телеканале «Россия» состоится грандиозный праздничный финал Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица». Этот сезон получился еще ярче и интереснее благодаря невероятно талантливым юным участникам и звездному составу жюри и гостей.
Финал шоу обещает быть действительно грандиозным, ведь на одну сцену с юными талантами выйдут такие звезды, как Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Инна Чурикова, Юрий Энтин, Юрий Башмет, Хибла Герзмава, Сергей Маковецкий, Владимир Машков, Мария Аронова, Данила Козловский, Ирина Пегова, Дмитрий Губерниев, Клава Кока, пианист Борис Березовский, прима-балерина Анжелина Воронцова и олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.
После всех выступлений ведущая Дарья Златопольская объявит имена победителей восьмого сезона, которые получат миллион рублей и статуэтки «Перо “Синей птицы”» скульптора Андрея Налича.
Отметим, что состав жюри в этом сезоне также был впечатляющим. Конкурсантов оценивали Николай Цискаридзе, Марина Неёлова, Сергей Безруков, Евгений Миронов и Кирилл Рихтер.