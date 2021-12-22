Письмо в бутылке 23 года «преодолевало» 29 километров

Стивену Колфилду из Северной Ирландии было всего 22 года, когда он написал послание, запечатал его в бутылку и бросил в воду.
На клочке бумаги было указано его имя, возраст и слова: «Пожалуйста, напишите мне, если вы девушка. Спасибо!» Парень хотел посмотреть, далеко ли доплывет его бутылка, и прочитает ли кто-нибудь его послание, сообщает Belfast Telegraph.
Этот случай произошел еще в январе 1999 года, и Стивен, которому теперь за 40, давно о нем забыл. Но недавно мужчина к своему удивлению обнаружил, что в соцсетях массово распространяются фотографии смутно знакомого письма.
Оказалось, что бутылку с посланием 23-летней давности совсем недавно обнаружили всего в 29 километрах от того места, где Стивен бросил ее в воду. К свиданию это так и не привело — Колфилд давно женат и является отцом трех детей.