Ректора Шанинки перевели из СИЗО в гражданскую больницу

«Мы застали Зуева, спускающегося по лестнице с палочкой, когда его уже должны были отвозить в лечебное учреждение города Москвы для обследования специалистом — сосудистым хирургом. При нас его повезли на обследование», — сказал Хуруджи «Интерфаксу». Решение, по его словам, было принято из-за необходимости срочной корректировки лечения ректора.
Вчера, 21 декабря, Мосгорсуд (МГС) рассмотрел жалобу защиты на продление до 7 марта срока ареста господина Зуева, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на образовательные программы. Апелляционная инстанция МГС нарушений в решении суда первой инстанции не увидела и оставила его без изменений. При этом недавно судьба ученого обсуждалась на встрече Владимира Путина с членами президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и президент заявил, что не видит необходимосьти в том, чтобы держать ректора в СИЗО.