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18:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Ректора Шанинки перевели из СИЗО в гражданскую больницу

Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) и директора Института общественных наук РАНХиГС Сергея Зуева переводят в столичную гражданскую больницу для обследования хирургами. Об этом сообщил член ОНК Москвы, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хуруджи.

«Мы застали Зуева, спускающегося по лестнице с палочкой, когда его уже должны были отвозить в лечебное учреждение города Москвы для обследования специалистом — сосудистым хирургом. При нас его повезли на обследование», — сказал Хуруджи «Интерфаксу». Решение, по его словам, было принято из-за необходимости срочной корректировки лечения ректора.

Вчера, 21 декабря, Мосгорсуд (МГС) рассмотрел жалобу защиты на продление до 7 марта срока ареста господина Зуева, обвиняемого в хищении бюджетных средств, выделенных на образовательные программы. Апелляционная инстанция МГС нарушений в решении суда первой инстанции не увидела и оставила его без изменений. При этом недавно судьба ученого обсуждалась на встрече Владимира Путина с членами президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и президент заявил, что не видит необходимосьти в том, чтобы держать ректора в СИЗО.

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