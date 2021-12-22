20:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
На британский остров ищут короля-бармена
Это должен быть человек, готовый также стать экскурсоводом и хранителем острова.
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Власти графства Камбрия на северо-западного побережья совместно с туристическим комплексом Ship Inn открыли необычную вакансию короля острова. Речь идет о крошечном острове Пил, на котором расположен старый замок, кемпинг и один паб.
Для того, чтобы управлять всей этой недвижимостью и самим островом, чиновники ищут человека, готового быть одновременно хранителем острова, барменом, экскурсоводом, отельером и королем. Последняя должность вполне официальная — короля Пила чиновники посвящают в монархи ржавым древним мечом, а затем выливают ему на голову несколько ведер воды.
В объявлении говорится, что соискатель должен принимать, развлекать и обслуживать гостей с апреля по сентябрь, остальное время ему придется коротать в одиночестве. А потому человек на должность короля должен нормально переносить одиночество, быть хозяйственным и не бояться трудностей, ведь на острове часто могут быть проблемы с электричеством и погодой, а лодки с продовольствием могут приходить нерегулярно, пишет The Guardian.
Сообщается, что предыдущий король Пила — 73-летний Джон Мерфи — хозяйничал на острове более 40 лет. Но сейчас ему стало сложно этим заниматься в силу возраста.
Екатерина Гура