Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Огромная пыльная буря накрыла австралийский штат (видео) Скорость ветра превышала 100 километров в час
Фоторепортажи
25Как города мира украсили к Новому году
51Главные события 2021 года в фотографиях
20:15 (мск), источник: Новости Mail.ru

На британский остров ищут короля-бармена

Это должен быть человек, готовый также стать экскурсоводом и хранителем острова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Власти графства Камбрия на северо-западного побережья совместно с туристическим комплексом Ship Inn открыли необычную вакансию короля острова. Речь идет о крошечном острове Пил, на котором расположен старый замок, кемпинг и один паб.

Для того, чтобы управлять всей этой недвижимостью и самим островом, чиновники ищут человека, готового быть одновременно хранителем острова, барменом, экскурсоводом, отельером и королем. Последняя должность вполне официальная — короля Пила чиновники посвящают в монархи ржавым древним мечом, а затем выливают ему на голову несколько ведер воды.

В объявлении говорится, что соискатель должен принимать, развлекать и обслуживать гостей с апреля по сентябрь, остальное время ему придется коротать в одиночестве. А потому человек на должность короля должен нормально переносить одиночество, быть хозяйственным и не бояться трудностей, ведь на острове часто могут быть проблемы с электричеством и погодой, а лодки с продовольствием могут приходить нерегулярно, пишет The Guardian.

Сообщается, что предыдущий король Пила — 73-летний Джон Мерфи — хозяйничал на острове более 40 лет. Но сейчас ему стало сложно этим заниматься в силу возраста.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь