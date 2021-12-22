Глава ВОЗ рассчитывает на завершение пандемии в 2022 году

«По мере приближения нового года мы все должны усвоить болезненные уроки, которые преподал нам этот год. 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19», — заявил господин Гебрейесус (цитата по Reuters).
Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что страны должны принять срочные меры для достижения вакцинации 40% населения до конца 2021 года. По его мнению, из-за неравенства в распределении вакцин варианты коронавируса могут «выйти из-под контроля».
Глава ВОЗ говорил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем вариант «дельта». Он заражает людей, которые вакцинировались или уже переболели COVID-19.
В своем докладе ВОЗ отмечала, что омикрон-штамм несет «очень высокие» глобальные риски. Опасения связаны с тем, что у «омикрона» зафиксировано беспрецедентное количество мутаций в спайковом белке, что делает этот вариант заразнее предшественников.