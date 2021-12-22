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20:36 (мск), источник: Коммерсантъ

Глава ВОЗ рассчитывает на завершение пандемии в 2022 году

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус призвал извлечь уроки из прошлых двух лет пандемии. Он вновь призвал к большей справедливости в вопросе распределения вакцин. Глава ВОЗ выразил надежду, что в следующем году пандемия, уже унесшая жизни более 5,6 млн человек по всему миру, завершится.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: Reuters

«По мере приближения нового года мы все должны усвоить болезненные уроки, которые преподал нам этот год. 2022 год должен стать концом пандемии COVID-19», — заявил господин Гебрейесус (цитата по Reuters).

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что страны должны принять срочные меры для достижения вакцинации 40% населения до конца 2021 года. По его мнению, из-за неравенства в распределении вакцин варианты коронавируса могут «выйти из-под контроля».

Глава ВОЗ говорил, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется быстрее, чем вариант «дельта». Он заражает людей, которые вакцинировались или уже переболели COVID-19.

В своем докладе ВОЗ отмечала, что омикрон-штамм несет «очень высокие» глобальные риски. Опасения связаны с тем, что у «омикрона» зафиксировано беспрецедентное количество мутаций в спайковом белке, что делает этот вариант заразнее предшественников.

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