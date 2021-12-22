Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
День в истории: 22 декабряВыпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события
Фоторепортажи
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
8Как выглядят самые впечатляющие рекорды ОАЭ
22:18 (мск), источник: Ведомости

Медицинский регулятор одобрил применение таблетки Pfizer от COVID-19 в США

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало разрешение на экстренное применение паксловида Pfizer — таблетки для лечения коронавируса легкой и средней степени тяжести, говорится на сайте регулятора.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
23:34 (мск)ВОЗ порекомендовала воздержаться от поголовной вакцинации детей и подростков
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

«Сегодняшнее разрешение вводит первое лекарство от COVID-19 в форме таблеток, принимаемых перорально, — это важный шаг вперед в борьбе с этой глобальной пандемией», — отмечается в сообщении.

Препарат не разрешен для предконтактной или постконтактной профилактики COVID-19 или для начала лечения пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за тяжелого или критического течения COVID-19.

Акции Pfizer растут на 2% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. На 20:56 по мск цена за бумагу составила $60,17, что на 2,01% больше, чем на закрытии торгов предыдущей сессии.

Ранее в Pfizer сообщали, что разработанные ею таблетки против COVID-19 снижают на 90% вероятность госпитализации или смерти у пациентов, относящихся к группе высокого риска. Испытания лекарства проводились на группе из 2246 взрослых. Никто из участников исследования, получавших препарат от Pfizer, не умер, среди получателей плацебо 12 смертельных случаев.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Хван Дон Хек, Oxxxymiron, Шипенко и Пересильд: кто станет культурным героем года?
Как медицину мирового уровня сделать общедоступной
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь