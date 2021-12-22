Медицинский регулятор одобрил применение таблетки Pfizer от COVID-19 в США

«Сегодняшнее разрешение вводит первое лекарство от COVID-19 в форме таблеток, принимаемых перорально, — это важный шаг вперед в борьбе с этой глобальной пандемией», — отмечается в сообщении.
Препарат не разрешен для предконтактной или постконтактной профилактики COVID-19 или для начала лечения пациентов, нуждающихся в госпитализации из-за тяжелого или критического течения COVID-19.
Акции Pfizer растут на 2% в ходе торгов на Нью-Йоркской фондовой бирже. На 20:56 по мск цена за бумагу составила $60,17, что на 2,01% больше, чем на закрытии торгов предыдущей сессии.
Ранее в Pfizer сообщали, что разработанные ею таблетки против COVID-19 снижают на 90% вероятность госпитализации или смерти у пациентов, относящихся к группе высокого риска. Испытания лекарства проводились на группе из 2246 взрослых. Никто из участников исследования, получавших препарат от Pfizer, не умер, среди получателей плацебо 12 смертельных случаев.