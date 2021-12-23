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02:35 (мск), источник: Известия

Вирусолог назвал «Омикрон» сигналом к окончанию пандемии

«‎Омикрон»‎ может быть последним штаммом и сигналом к окончанию пандемии. Об этом «Известиям» заявил вирусолог, академик Российской академии наук (РАН) Феликс Ершов.

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Источник: РИА "Новости"

«Возможно, “‎Омикрон”‎ — это последний штамм и сигнал к окончанию пандемии. Он крайне контагиозный, но не смертельно опасный. Вполне вероятно, что механизм сработает, и полученные с его помощью антитела помогут и вакцинам, и иммунитету переболевших. Похоже, природа сама создала такую возможность закончить пандемию», — допустил эксперт.

Он также согласился с гипотезой, что «‎Омикрон» может выступить в качестве естественной вакцины против более тяжелых штаммов. Связано это, по словам вирусолога, со свойством интерференции вирусов: штамм-мутант с помощью системы белков-интерферонов подавляет предшественников, выталкивает их.

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