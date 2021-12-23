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15:28 (мск), источник: Газета.Ру

В России разработали тест сразу выявляющий штамм «омикрон»

Директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов заявил, что в научных организациях Роспотребнадзора разработан тест, способный не просто выявлять COVID-19, но и определять сразу «омикрон» это или нет. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия-1».

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Источник: AP 2021

«В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно созданы тест-системы, которые не только дают возможность выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют штамм “омикрон”. То есть фактически используя такой тест, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, является ли это вариантом “омикрон” или нет “, — рассказал Максютов.

Он подчеркнул, что тест-системы уже разработаны и в текущий момент с ними проводят лабораторные исследования. Максютов утверждает, что при необходимости они будут зарегистрированы и начнут применяться.

Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что у всех ревакцинированных «Спутником V» выявлены антитела к штамму «омикрон». Исследование подтверждает, что «Спутник V» продемонстрировал более высокую эффективность против «омикрона» по сравнению с данными других производителей вакцин.

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