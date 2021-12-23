В России разработали тест сразу выявляющий штамм «омикрон»

«В научных организациях Роспотребнадзора дополнительно созданы тест-системы, которые не только дают возможность выявлять все варианты SАRS-CoV-2, но и дополнительно дифференцируют штамм “омикрон”. То есть фактически используя такой тест, мы отвечаем сразу на два вопроса: заражен ли человек SАRS-CoV-2, и если заражен, является ли это вариантом “омикрон” или нет “, — рассказал Максютов.
Он подчеркнул, что тест-системы уже разработаны и в текущий момент с ними проводят лабораторные исследования. Максютов утверждает, что при необходимости они будут зарегистрированы и начнут применяться.
Ранее в центре им. Гамалеи заявили, что у всех ревакцинированных «Спутником V» выявлены антитела к штамму «омикрон». Исследование подтверждает, что «Спутник V» продемонстрировал более высокую эффективность против «омикрона» по сравнению с данными других производителей вакцин.