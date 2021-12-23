ФССП приравняла молчание коллекторов в трубку к психологическому давлению

Представитель Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) сообщил, что с момента принятия основного закона о взыскании в 2016 году ФСПП ни разу не приводила трактовок тех или иных норм. Как отмечается в документе ФССП, до июня 2021 года дела о нарушениях при взыскании долгов рассматривались только судами.
Поскольку приставы получили новые полномочия в этом году, служба решила сделать практику рассмотрения дел более единообразной и донести это до сотрудников в регионах. РБК направил запрос в ФССП.
Каковы рекомендации коллекторам и должникам.
С 1 июля 2021 года в России ужесточились правила взаимодействия взыскателей с лицами, как-либо связанными с должниками, — родственниками, сожителями или, например, соседями. Контактировать с третьим лицом можно только при одновременном соблюдении двух условий — наличия письменного согласия на это от должника, а также от самого третьего лица.
Как следует из новых рекомендаций ФССП, коллекторы теперь могут беспокоиться о согласиях, только если кредитный договор был заключен с заемщиком после 1 июля этого года. На старые долги новые правила не распространяются.
Приставы указали на разницу между «телефонными переговорами», «телефонными звонками» и «попытками дозвона». Как отмечается в их рекомендациях, закон не дает понимания, сколько должен длиться звонок должнику, чтобы считать его состоявшимся и применять ограничения на количество звонков в сутки.
В ФССП предлагают учитывать только «успешное телефонное соединение» дольше одной-двух секунд, когда у должника была возможность получить информацию о собеседнике-взыскателе.
Но если заемщик бросил трубку, то звонок должен считаться состоявшимся, считают приставы, поскольку «за должником необходимо сохранять право не поддерживать диалог с кредитором».
ФССП также предупреждает, что использование коллекторами автодозвона будет считаться психологическим давлением на клиентов и нарушением закона.
В рекомендациях затрагивается проблема использования взыскателями роботов-коллекторов и «автоинформаторов». Сейчас в 230-ФЗ такого понятия нет, и нет ясности, считать ли звонки от роботов полноценными телефонными переговорами или только голосовыми сообщениями (последние можно направлять чаще).
Поскольку современные роботы уже могут поддерживать разные сценарии диалога, их общение с должниками должно приравниваться к телефонным разговорам, резюмируют приставы.
ФССП приводит, какие действия коллекторов могут расцениваться как введение граждан в заблуждение.
Это, например, сообщение должнику о подаче на него заявления в полицию в связи с неуплатой денег или требование вернуть определенную сумму к дате, которая не фигурирует в договоре.
Приставы также указывают, что закон запрещает коллекторам оказывать психологическое давление на граждан, но спектр действий, подпадающих под это определение, может быть широким. «У каждого человека свой характер, порог терпимости. Люди могут по-разному оценивать одно и то же действие», — рассуждают авторы рекомендаций.
По мнению ФССП, психологическим давлением можно считать обещания о розыске должника через знакомых и соседей, звонки ему на работу или звонки с молчанием в трубку, а также сообщения с угрозами в соцсетях.
Президент НАПКА Эльман Мехтиев сообщил РБК, что участники рынка положительно оценивают документ ФССП. «Данные рекомендации направлены на уточнение обязательных требований, установленных законодательством, что, в свою очередь, позволит контролируемым лицам не допускать нарушения в связи с неверным толкованием норм права», — сказал Мехтиев.
Он, впрочем, отметил, что ФССП могла бы четче указать свою позицию в некоторых вопросах и дать более развернутые рекомендации, например, по работе не с должниками, а с третьими лицами.
Как в России можно собирать долги с физлиц
Сейчас по закону при возникновении задолженности у заемщика кредитор может самостоятельно взыскивать деньги, поручить это коллекторам по агентской схеме или продать им права требования по долгу (заключить сделку цессии). В течение 30 рабочих дней гражданина должны проинформировать, что с ним теперь будут взаимодействовать профессиональные взыскатели. Кредиторы или коллекторы могут контактировать с самим заемщиком, третьими лицами, если на то есть их согласие и согласие должника, а также с адвокатом клиента.
Непосредственным взаимодействием с должником считаются личные встречи (не чаще раза в неделю) и телефонные переговоры (не более одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми раз в месяц). Вдвое чаще взыскатели могут отправлять заемщикам текстовые или голосовые сообщения. Закон также запрещает беспокоить должников по ночам, оказывать психологическое давление или вводить их в заблуждение.