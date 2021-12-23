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08:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Рособрнадзор не против оставить ЕГЭ только для поступающих в вузы

Нет никаких рисков в том, чтобы оставить Единый государственный экзамен (ЕГЭ) только для поступающих в вузы, считает глава Рособрнадзора Анзор Музаев. В этом году выпускники, не планировавшие поступление в вузы, сдавали только государственные выпускные экзамены по русскому языку и математике.

Источник: РИА "Новости"

Господин Музаев заявил, что при сдаче экзаменов в таком формате «ничего трагичного не произошло». «И эти два года показали, что каких-то рисков в том, что такой формат будет, нет», — отметил глава Рособрнадзора (цитата по ТАСС). При этом он уточнил, что такой формат должны будут поддержать Госдума и правительство, а также общество.

По его словам, два года в условиях пандемии показали, что около 10% выпускников выбирают сдачу экзаменов не в форме ЕГЭ.

Анзор Музаев пояснил, что в сельской местности и других отдаленных местах дети «иногда идут в школу как в центр социализации, а не для того, чтобы потом в высшее учебное заведение поступать».

Он также уточнил, что Рособрнадзор не собирается понижать уровень сложности ЕГЭ.

В 2022 году ЕГЭ пройдет с 21 марта по 2 июля. Рособрнадзор говорил, что сдача экзамена пройдет в доковидном формате. У выпускников не будут требовать сдавать ПЦР-тест.

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