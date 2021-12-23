12:25 (мск), источник: N + 1
Израильские археологи собрали драгоценности на месте двух кораблекрушений
Среди находок выделяется восьмиугольное золотое кольцо с драгоценным камнем.
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Подводные археологи обнаружили у берегов Израиля остатки двух кораблей, потерпевших крушение около 1700 и 600 лет назад. Помимо металлических деталей судов, исследователи обнаружили богатую коллекцию драгоценностей, в том числе римских и средневековых монет. Среди находок выделяются личные украшения — драгоценный камень с изображением лиры и золотое кольцо, инкрустированное камнем с гравировкой. Об этом сообщило в фейсбуке Управление древностей Израиля.
Одним из направлений подводной археологии выступает изучение кораблекрушений. Первые научные исследования затонувшего судна были проведены более 50 лет назад. С тех пор ученые обнаружили свидетельства тысяч кораблекрушений. Помимо прочего, работы на таких памятниках дают представления о развитии мореплавания в древних обществах, о торговых маршрутах и военных технологиях. Порой в распоряжении ученых оказываются крайне ценные находки, так как морские отложения, отсутствие солнечного света нередко могут сохранять даже органические предметы — дерево, кожу, ткань или кость. Так, в Швеции нашли два хорошо сохранившихся военных корабля Карла X. Нередки и более древние находки судов или их частей, например, подводные археологи обнаружили бронзовые тараны времен Пунических войн.
Подводные археологи из Управления древностей Израиля исследовали территорию у берегов Кесарии. Они обнаружили свидетельства двух кораблекрушений, которые произошли во времена Римской империи (около 1700 лет назад) и Мамлюкского султаната (около 600 лет назад). На глубине порядка четырех метров исследователи нашли грузы кораблей и остатки разрушенных корпусов судов.
По мнению ученых, эти корабли, по всей видимости, стояли на якоре в окрестностях города, однако были разрушены во время шторма. Археологи обнаружили сотни серебряных и бронзовых римских монет, которые относятся к середине III века нашей эры, а также около 560 серебряных монет мамлюкского периода (XIV век). Кроме того, в распоряжение ученых попали бронзовая статуэтка в виде орла, фигурка римского пантомима в маске комика, многочисленные бронзовые колокола, керамические сосуды и чернильница. Среди находок также оказались многочисленные металлические детали кораблей: бронзовые гвозди, свинцовые трубы, а также разбитый на куски большой железный якорь.
Подводные археологи обнаружили редкие личные вещи. Среди них выделяются красный драгоценный камень с изображением лиры и большое восьмиугольное золотое кольцо, инкрустированное зеленым драгоценным камнем, на котором выгравировано изображение молодого пастуха в тунике с бараном или овцой на плечах. По мнению исследователей, это образ Доброго Пастыря — одного из самых ранних символических изображений Иисуса Христа.
Михаил Подрезов