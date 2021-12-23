«Добрый пастырь». Кольцо с одним из древнейших изображений Христа обнаружили в Израиле

Фигура, по всей видимости, символизирует Иисуса Христа, который в Евангелиях называет себя «Добрым пастырем».
Кольцо нашли среди других артефактов, обнаруженных при исследовании кораблей, потерпевших крушение недалеко от древнего порта Кесария.
Кесария была домом для одной из первых христианских общин и, согласно Новому Завету, именно там апостол Петр крестил римского центуриона Корнилия.
«Это был первый случай принятия нееврея в христианское сообщество. Отсюда христианство стало распространяться по всему миру», — говорит Джейкоб Шарвит из отдела морской археологии управления древностями Израиля.
Среди останков затонувших кораблей археологи также нашли статуэтки римской эпохи в виде орла и театрального актера в комической маске, бронзовые колокола, предназначенные для защиты от злых духов, сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века и большой клад серебряных монет начала XIV века мамлюкского периода.
Раскиданные по морскому дну останки корпусов кораблей и груза, который они перевозили, археологи обнаружили на глубине около 4 метров у средиземноморского побережья Израиля.
«Суда, вероятно, стояли на якоре поблизости и были разбиты штормами», — считает Джейкоб Шарвит.