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18:39 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Добрый пастырь». Кольцо с одним из древнейших изображений Христа обнаружили в Израиле

Израильские археологи обнаружили на месте древнего кораблекрушения золотое кольцо римской эпохи с раннехристианским изображением Иисуса. Кольцо украшено зеленым драгоценным камнем, на котором вырезана фигура мальчика-пастуха, несущего на плечах овцу.

Золотое кольцо с изображением Иисуса в израильском управлении древностей назвали редкой и изысканной находкой | Источник: Reuters

Фигура, по всей видимости, символизирует Иисуса Христа, который в Евангелиях называет себя «Добрым пастырем».

На инкрустированном в кольце камне вырезана фигурка юноши-пастуха с овцой на плечах | Источник: ISRAEL ANTIQUITIES AUTHORITY

Кольцо нашли среди других артефактов, обнаруженных при исследовании кораблей, потерпевших крушение недалеко от древнего порта Кесария.

Кесария была домом для одной из первых христианских общин и, согласно Новому Завету, именно там апостол Петр крестил римского центуриона Корнилия.

«Это был первый случай принятия нееврея в христианское сообщество. Отсюда христианство стало распространяться по всему миру», — говорит Джейкоб Шарвит из отдела морской археологии управления древностями Израиля.

Традиция изображать Христа в виде юноши-пастуха с овцой на плечах восходит к самым ранним векам христианства | Источник: GETTY IMAGES
Так выглядят найденные на морском дне серебряные и бронзовые римские монеты III века | Источник: Reuters

Среди останков затонувших кораблей археологи также нашли статуэтки римской эпохи в виде орла и театрального актера в комической маске, бронзовые колокола, предназначенные для защиты от злых духов, сотни серебряных и бронзовых римских монет середины III века и большой клад серебряных монет начала XIV века мамлюкского периода.

На месте кораблекрушения нашли фигурку римского мима в маске | Источник: Reuters

Раскиданные по морскому дну останки корпусов кораблей и груза, который они перевозили, археологи обнаружили на глубине около 4 метров у средиземноморского побережья Израиля.

«Суда, вероятно, стояли на якоре поблизости и были разбиты штормами», — считает Джейкоб Шарвит.

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