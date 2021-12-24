Гинцбург заявил, что препарат на основе антител эффективен при «омикроне»

«Набор моноклональных антител проверен на “омикроне” и очень хорошо работает», — сказал ученый. Он также уточнил, что клинические испытания планируется начать после новогодних праздников и завершить в течение трех месяцев.
В ноябре заместитель директора Центра им. Гамалеи Денис Логунов сообщил, что средство на основе антител находится «в высокой степени готовности», и выразил надежду, что в ближайшие месяцы оно будет одобрено.
Препарат — аналог лекарственного препарата, которым лечили бывшего президента США Дональда Трампа, когда он заразился коронавирусом.
Это произошло в самый разгар предвыборной гонки, когда Трамп еще был главой государства и планировал остаться им на второй срок. Президенту выписали ремдесивир и стероидный препарат дексаметазон. Кроме того, ему ввели коктейль из антител производства компании Regeneron Pharmaceuticals. Спустя четыре дня Трампа выписали из больницы.
В ноябре власти США разрешили применение препарата, которым лечили президента. Клинические испытания показали, что коктейль из антител снижает количество госпитализаций из-за COVID-19 и уменьшает риск прогрессирования болезни.
Центр им. Гамалеи объявил о начале разработки аналогичного средства зимой прошлого года.
Ранее исследование центра показало, что вакцина от коронавируса «Спутник V» с применением бустерной дозы «Спутника Лайт» способствует выработке сильного иммунного ответа против омикрон-штамма.
Об обнаружении нового штамма, который впоследствии назвали «омикрон», сообщили в конце ноября британские ученые. Первые случаи заражения были зафиксированы в ЮАР и Ботсване. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 21 декабря, инфицированные новым штаммом выявлены уже в 106 странах. В России «омикроном» заразился по меньшей мере 41 человек.
В ВОЗ предупреждают, что омикрон-штамм распространяется быстрее дельта-варианта коронавируса даже в странах с высоким уровнем иммунитета. Информация о тяжести заболевания остается ограниченной.