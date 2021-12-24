Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Космическую «щепотку соли» показали на фото Яркое скопление молодых звезд находится в соседней галактике
Фоторепортажи
15Ежегодная пресс-конференция президента России Владимира Путина
8Как выглядят самые большие пассажирские самолеты мира
11:26 (мск), источник: Газета.Ру

Россиянам напомнили о подарках, с которых придется платить налоги

Адвокат Московской коллегии адвокатов «Указ» Татьяна Пахтова заявила, что с ряда подарков к Новому году соотечественникам придется выплатить налоги, в том числе, с недвижимости. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Источник: monicore/СС0

Как уточнила юрист, не надо платить россиянам налоги, если на праздники они получат от родных деньги, в такой ситуации выплачивать НДФЛ не нужно. Тем не менее Пахтова назвала случаи, когда все же придется перечислить деньги в пользу налоговой.

«В случае получения в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, уплата НДФЛ обязательна», — пояснила она.

Адвокат добавила, что если человеку подарили имущество члены семьи или близкие родственники, оплата НДФЛ не осуществляется.

Когда банки по промо-акциям дарят своим клиентам одну или несколько акций крупных фирм, кредитное предприятие само обязан уплатить данный налог, предупредила Пахтова.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Марина Хлебникова перенесла операцию по восстановлению кожи
Журналистов обработают серебром перед большой пресс-конференцией Путина
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь