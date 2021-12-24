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11:34 (мск), источник: РБК

«Первый канал» определился с названием программы «Поле чудес»

Передача сохранит свое историческое название, никуда не денется и Леонид Якубович. В ноябре стало известно, что телеканал и производитель «Поля чудес» не могут договориться об условиях нового контракта.

Источник: РИА "Новости"

Смена производителя не повлияет на название и формат программы «Поле чудес», сообщили РБК в пресс-службе «Первого канала».

«Первый канал», который с января будет самостоятельно производить «Поле чудес», и телекомпания «ВИД», которая раньше выпускала шоу, пришли к решению сохранить его историческое название. Ведущим программы, как и прежде, будет Леонид Якубович. Проект является частью истории «Первого», отметили в пресс-службе.

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Кроме того, канал и телекомпания договорились, что шоу не будет воспроизводиться на других каналах. «ВИД» также передаст «Первому каналу» весь архив программы, а это более полутора тысяч выпусков.

На «Первом» выразили благодарность телекомпании за то, что каналу позволили оставить и историческое название «Поле чудес», и ведущего, и передали архивы.

О том, что «Первый канал» не будет продлевать контракт с «ВИД», стало известно в конце ноября. На канале заявили, что заключение нового договора нецелесообразно «на предложенных каналу изменившихся условиях».

На «Первом» решили выпускать свое шоу-аналог. Для это канал договорился с американской CBS о приобретении официальных прав на телевикторину Wheel Of Fortune. Ее формат изначально лег в основу программы. Было объявлено, что с января 2022 года шоу будет выходить под названием «Наше поле чудес». Ее ведущим, как и прежде, должен был остаться Леонид Якубович.

Источник РБК на медиарынке отметил, что «Первому» было выгоднее приобрести официальные права у CSB, чем согласиться на новые условия «ВИД». Телекомпания, по данным источника, подняла закупочную цену на 30%.

Первый выпуск программы «Поле чудес» вышел в эфир в 1990 году. Название передачи ее первый ведущий Владислав Листьев взял из сказки Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Шоу дважды выигрывало национальную премию ТЭФИ, в 1995 и 1999 году.

«Первый» в 2017 году отказался от производства передачи «Жди меня», которая выходила на канале с 1998 года и которую также делал «ВИД». Причиной разногласий телекомпании и вещателя, как сообщил источник РБК, стала смена ведущего. «ВИД» без согласования с «Первым» уволила Александра Галибина, который вел программу, другие предложенные кандидатуры канал не устроили. Позднее «Жди меня» в новом формате стала выходить на «НТВ».

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