11:56 (мск), источник: Известия
«Один больной заражает всех»: как не подхватить коронавирус на новогоднем корпоративе
Врачи рассказали, как отдохнуть с коллегами без последствий для здоровья.
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Врачи рассказали, как защитить себя от коронавируса и гриппа на новогоднем корпоративе. По их словам, для того чтобы заразить всех присутствующих на вечеринке гостей, достаточно всего одного больного человека.
Как отметил врач-терапевт, автор книги «Пока едет “Скорая”» Андрей Звонков, для снижения риска заражения лучше провести корпоратив в отдельном помещении, а не общем зале ресторана, и ограничить число гостей сотрудниками, которые обычно и так находятся в офисе.
По утверждению Звонкова, «огромные компании в помещениях, где все танцуют, пьют и радуются, — это места, где есть все условия для быстрой передачи инфекции».
Если встречаются пять-шесть человек, то это не страшно, а вот лезть в большие компании в условиях пандемии — это большой риск.
Для того, чтобы устроить встречу коллектива в формате COVID-free, нужно пригласить на него только привитую часть коллектива. Несмотря на то, что прививка не дает стопроцентной защиты от вируса, она сокращает риск заражения и облегчает течение болезни, если человек все-таки подхватил инфекцию, — потому лучше сделать так, чтобы непривитые на корпоратив не приходили, считает врач.
— Надо заранее договориться, что на вечеринку придут только привитые, а остальным лучше поберечься, — заключает терапевт.
В 2021 году, в отличие от прошлого, корпоративы разрешены официально. Кафе и рестораны принимают заявки на организацию праздников, но с некоторыми ограничениями. Например, количество гостей не должно превышать 50 человек в отдельном зале, оборудованном рециркулятором воздуха с функцией ультрафиолетового облучения.
По словам терапевта, старшего медицинского консультанта сервиса «Теледоктор24» Марии Меньшиковой, при проведении корпоратива в сезон инфекций важна сознательность каждого присутствующего: тем, кто чувствует даже начальные признаки заболевания (насморк, слабость, першение или боль в горле), лучше остаться дома.
Однако часто бывает так, что человек является носителем вируса и при этом не имеет никаких симптомов. Поэтому лучше максимальное количество времени проводить в средствах индивидуальной защиты — масках, чаще мыть руки и обрабатывать их антисептиком.
По ее словам, на корпоративе можно подхватить не только коронавирус, но и любой другой вирус, передающийся воздушно-капельным путем: ОРВИ, грипп или ротавирусную инфекцию. Лучшая профилактика от любых заражений — укрепление иммунитета и минимизация контактов с большим количеством людей или людьми с признаками инфекции.
— К наиболее эффективным способам повысить уровень защиты организма относятся сбалансированный рацион, сон не менее 8 часов ежедневно, а также процедуры закаливания и физические упражнения, пусть даже это будут пешие прогулки на свежем воздухе. В отношении вакциноконтролируемых инфекций настоятельно рекомендуется вакцинация, — отмечает собеседница «Известий».
До и после встречи можно использовать капли для увлажнения слизистой, а затем, вернувшись домой, будет не лишним промыть нос соленой водой — это простое и хорошее средство для профилактики инфекций.
Для того, чтобы провести корпоратив без неприятных последствий, врачи рекомендуют не переедать и не злоупотреблять спиртным. По словам заместителя главного врача филиала сети медицинских центров Поликлиника.ру Елены Ткач, самым «тяжелым» для печени и поджелудочной железы является сочетание алкоголя и жирной пищи, потому их потребление лучше ограничить.
— Из напитков лучше выбрать виноградную группу (вино, коньяк, игристое вино), также допустимы злаковые напитки (виски, пиво, водка). Для поддержания водного баланса на порцию алкоголя нужно выпивать стакан воды, — советует врач.
Мария Меньшикова, в свою очередь, рекомендует «не набрасываться на все сразу — еда никуда не убежит, а обжора выглядит некрасиво». Получайте удовольствие от блюда, смакуя каждый кусочек — первые импульсы от пищи поступают в мозг только через 15 минут.
— Не ставьте себе запретов в плане еды, иначе угрызения совести от лишнего салатика, десертика, бокальчика испортят все удовольствие. Лучше есть всего понемногу, — говорит она. — И постарайтесь постоянно не сидеть за столом — выходите потанцевать, подвигаться, это придаст новые силы в борьбе с вкусностями.
По данным опроса, проведенного онлайн-платформами Lamoda и hh.ru, каждый второй россиян собирается посетить новогодний корпоратив. У 61% вечеринка пройдет в офлайн-формате, еще 23% проведут онлайн-встречи. У 22% опрошенных не планируется никаких мероприятий.
Большинство россиян (41%) признались, что посещают новогодние корпоративы время от времени, еще 39% всегда приходят на встречи с коллегами. При этом каждый второй респондент считает, что корпоратив — отличная возможность пообщаться с коллегами в неформальной обстановке и показать себя, а почти каждый десятый (9%) признался, что любит поесть за счет компании. Среди них больше всего сотрудников массмедиа (15%), логистов (10%) и HR-специалистов (10%).