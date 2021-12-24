В России выявили 24 703 новых случая коронавируса

На Москву пришлось 2 126 случаев, на Санкт-Петербург — 2 117, на Московскую область — 1 270, на Красноярский край — 600, на Краснодарский край — 581, на Пермский край — 580, на Свердловскую область — 576, на Иркутскую область — 568, на Ростовскую область — 552, на Челябинскую область — 551, на Самарскую область — 537, на Алтайский край — 479, на Хабаровский край — 460, на Нижегородскую область — 459, на Приморский край — 449.
Всего в РФ с начала пандемии зарегистрировано 10 343 353 случая коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Республике Тыва — 0,05%, Республике Калмыкия — 0,06%, Республике Крым, Удмуртской Республике — 0,1%.
От последствий COVID-19 за последние сутки в стране скончались 998 человек, за весь период умерло 302 269 человек. За минувшие 24 часа выздоровели 41 213 человек, за все время — 9 180 379.
Ранее Владимир Путин назвал уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России недостаточным. По его словам, около 70 миллионов россиян сделали первую прививку, 70 с небольшим сделали два укола. Президент также выразил надежду, что нужный уровень коллективного иммунитета будет достигнут в следующем году.