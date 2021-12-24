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12:37 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский мэр назвал непривитых пенсионеров «ненужными» и «врагами»

Мэр города Елабуга Республики Татарстан Рустем Нуриев на закрытом совещании назвал непривитых от коронавируса пенсионеров «ненужными» и «врагами». Об этом сообщает Kazanfirst.

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Глава города выступил против выдачи денежных средств и подарков для непривитых от COVID-19 пенсионеров в День Победы или в День пожилых людей. У всех для этого нужно требовать QR-код, считает Нуриев.

«Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный прием, меня заражает. Я не заболею, потому что привитый, но я носитель, прихожу туда, где сидит непривитый человек без антител, заражаю его. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — сказал российский мэр.

Ранее замглавы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров призвал тех россиян, кто не желает проходить вакцинацию, уезжать из страны. Привитые не должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными, считает чиновник.

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