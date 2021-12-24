Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
 Под шельфовым ледником Антарктики обнаружили «изобилие» жизни Существа обитают в полной темноте в экстремальных условиях
Фоторепортажи
12В МФЦ «Рязанский» в Москве произошла стрельба
17Выбраны самые смешные фотографии домашних животных
13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии создали телевизор, способный передавать вкус еды

Его нужно только облизать.

Во время загрузки произошла ошибка.

Профессор из токийского университета Мэйдзи по имени Хомей Миясита создал телевизионный экран, который передает вкусы, если его облизать. Это первый шаг на пути к мультисенсорному телевизору, о котором мечтает изобретатель.

Если на экране показывают шоколад, на его поверхности из прозрачной пленки появляются капельки жидкости со вкусом сладости. То же самое возможно с пиццей, мороженым, мясом или другим продуктами.

Для имитации вкуса Миясита использует 10 баллончиков с ароматизаторами, которые распыляются в разных сочетаниях для создания вкуса определенной пищи. По словам профессора, все блюда по ощущениям можно разделить на 10 составляющих, таких как соленый, кислый, сладкий, горький, острый и пикантный. Машина комбинирует их, создавая вкус 20 видов продуктов.

Студенты университета уже испытали изобретение. «На самом деле это на вкус как молочный шоколад. Это сладко и вкусно», — прокомментировала студента Юки Хоу вкус «телевизионного» шоколада.

Миясита подсчитал, что коммерческая версия экрана обойдется примерно в 100 тысяч иен или (64,2 тыс. рублей). Его можно будет использовать для дегустаций, кулинарных шоу, дистанционного обучения поваров и сомелье.

Новогодняя распродажа: скидки до - 60%

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь