13:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Японии создали телевизор, способный передавать вкус еды
Его нужно только облизать.
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Профессор из токийского университета Мэйдзи по имени Хомей Миясита создал телевизионный экран, который передает вкусы, если его облизать. Это первый шаг на пути к мультисенсорному телевизору, о котором мечтает изобретатель.
Если на экране показывают шоколад, на его поверхности из прозрачной пленки появляются капельки жидкости со вкусом сладости. То же самое возможно с пиццей, мороженым, мясом или другим продуктами.
Для имитации вкуса Миясита использует 10 баллончиков с ароматизаторами, которые распыляются в разных сочетаниях для создания вкуса определенной пищи. По словам профессора, все блюда по ощущениям можно разделить на 10 составляющих, таких как соленый, кислый, сладкий, горький, острый и пикантный. Машина комбинирует их, создавая вкус 20 видов продуктов.
Студенты университета уже испытали изобретение. «На самом деле это на вкус как молочный шоколад. Это сладко и вкусно», — прокомментировала студента Юки Хоу вкус «телевизионного» шоколада.
Миясита подсчитал, что коммерческая версия экрана обойдется примерно в 100 тысяч иен или (64,2 тыс. рублей). Его можно будет использовать для дегустаций, кулинарных шоу, дистанционного обучения поваров и сомелье.
Анна Лысенко