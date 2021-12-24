Штамм коронавируса омикрон выявили в 110 странах мира

«По данным на 22 декабря, омикрон выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ», — рассказали в ВОЗ. Согласно первичным данным, омикрон распространяется быстрее дельты и может вызывать менее тяжелый COVID-19. Пока неизвестно, насколько вакцинация и уже перенесенное заболевание помогают перенести «омикрон» более легко.
Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что штамм омикрон более заразен, что привело к росту заболеваемости COVID-19 в ЮАР, при этом он не вызывает более тяжелого течения заболевания. Тем не менее болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15−20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением.
Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова. В России, по данным на 21 декабря, выявлен 41 случай заражения.