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13:51 (мск), источник: Ведомости

Штамм коронавируса омикрон выявили в 110 странах мира

Штамм коронавируса омикрон выявлен в 110 странах мира, он распространяется быстрее штамма дельта, но течение болезни может быть менее тяжелой, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Источник: AFP 2021

«По данным на 22 декабря, омикрон выявлен в 110 странах во всех шести регионах ВОЗ», — рассказали в ВОЗ. Согласно первичным данным, омикрон распространяется быстрее дельты и может вызывать менее тяжелый COVID-19. Пока неизвестно, насколько вакцинация и уже перенесенное заболевание помогают перенести «омикрон» более легко.

Ранее оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что штамм омикрон более заразен, что привело к росту заболеваемости COVID-19 в ЮАР, при этом он не вызывает более тяжелого течения заболевания. Тем не менее болезнь протекает тяжелее среди невакцинированных лиц с факторами риска, в особенности в старших возрастных группах, высокая частота (15−20% в общем) реинфекции и инфекции у привитых характеризуется более легким течением.

Омикрон обнаружили на юге Африки в начале ноября. По данным Всемирной организации здравоохранения, у этого варианта вируса 32 мутации — больше, чем у всех известных ранее. Эти изменения увеличивают его заразность, потенциально повышают уровень проникновения в клетки человека и влияют на увеличение инфекционности, рассказала ранее глава Роспотребнадзора Попова. В России, по данным на 21 декабря, выявлен 41 случай заражения.

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