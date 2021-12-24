14:16 (мск), источник: Daily Storm
Соловьев заявил, что его СМИ отказали в аккредитации на пресс-конференцию Путина
Некоторые участники мероприятия лишь ощущают себя журналистами, посетовал телеведущий.
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В Москве 23 декабря прошла ежегодная пресс-конференция с президентом России Владимиром Путиным. Журналист Владимир Соловьев заявил Daily Storm, что его СМИ «Соловьев LIVE» хотело попасть на мероприятие, но ему отказали в аккредитации на встречу с главой государства. Некоторые пришедшие на встречу «журналисты» показались телеведущему странными: Шнуров посетил пресс-конференцию «из-за скуки», а Собчак явилась туда с личным оператором, потому что «важная особа».
«“Соловьев LIVE” подавал [заявку на аккредитацию], но сказали: “Ребят, извините, не в этот раз”. Ну я могу понять, потому что в том или ином виде нас и так было много», — рассказал Соловьев.
Соловьев признался, что отказ в аккредитации его не обидел, потому что на мероприятие удалось попасть журналистам от ВГТРК, лицом которого он также является: «Там работал Павел Зарубин, я же работаю в холдинге. То есть Москва, Кремль, Путин — и бывал, и снимал. Наш канал присутствовал, ВГТРК в самом разном виде, от “Вести ФМ” тоже были люди».
Телеведущий считает, что некоторые из присутствовавших на мероприятии могут лишь ощущать себя журналистами, но не являются таковыми по своей сути: «Некоторые люди, которые там находились, видимо, ощущают себя журналистами. У нас такое время сейчас интересное, что все ощущают себя всеми».
«Кому-то хотелось прийти с личным оператором, потому что гражданка считает, что “дрожание моей левой игры есть великий признак” — фраза приписана Наполеону — поэтому все должно быть запечатлено. Собчак не могла одна пойти, пошла с личным оператором. Ну, такая важная персона! — поделился он своими мыслями. — А Шнуров — наверное, ему было скучно».
«Меня удивил гражданин Цимбалюк, который и аккредитацию получил, а сам, я так понимаю, оказался в Киеве. Ну не занимал бы чужое место. Или таким образом надо было отомстить страшному кровавому Мордору?», — задался вопросом телеведущий.
«Хоть так немножечко хитренько обмануть. Потому что сегодня он должен был явиться в прокуратуру. Хотя, как выяснилось, прокуратура отозвала приглашение. То есть там тоже какая-то странная история», — подытожил собеседник.
Телеведущий отметил, что, несмотря на санитарно-эпидемиологические ограничения, на пресс-конференцию в 2021 году удалось попасть самым разным СМИ: представителям из зарубежья, СМИ-иноагентам, государственным, патриотическим и многим другим.
Пресс-конференция с Путиным продлилась 3 часа 56 минут. На ней президент успел ответить на 55 вопросов. Большинство из них были посвящены социальной сфере, экономическому сектору, возможности войны с Украиной и проблемам инфраструктуры.