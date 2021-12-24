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14:51 (мск), источник: Life.ru

Ушёл из жизни актёр из «Шерлока Холмса» Владимир Татосов

Депутат Драпеко отметила, что артист был замечательным человеком. Он работал в Большом драматическом театре и много лет трудился на киностудии «Ленфильм».

Источник: РИА "Новости"

На 96-м году жизни умер народный артист РСФСР Владимир Татосов. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на первого зампреда Комитета Госдумы по культуре Елену Драпеко. Депутат отметила, что у актёра было онкологическое заболевание, которое обострилось на фоне коронавируса.

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«В жизни это был совершенно замечательный рассказчик, очень весёлый, очень жизнерадостный. За несколько дней перед кончиной он мне позвонил, что его положили в больницу. Мы его перевели в другую больницу, где было профильное его заболевание, но его заразили CoViD-19. Умер он в результате совмещения этих двух странных болезней», — сообщила парламентарий.

Драпеко подчеркнула, что для неё это очень большая потеря, так как с актёром их связывала многолетняя дружба. Парламентарий отметила, что Татосов был замечательным человеком и прекрасным артистом. Он работал в Большом драматическом театре у Товстоногова, долгие годы трудился на киностудии «Ленфильм» и снимался во многих фильмах.

Владимир Татосов родился 10 мая 1926 года в Москве. В 1946 году окончил театральную студию при Свердловском драматическом театре, а уже в следующем году был принят в труппу Ленинградского театра комедии. Зрителям он известен по кинофильмам «Шестое июля», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается», «Большая семья», а также сериалам «Убойная сила», «Бандитский Петербург — 3» и другим. Помимо ролей в театре и кино Татосов озвучил множество фильмов, среди которых «Как стать звездой», «Ангар 18», «Ва-банк 2, или Ответный удар».

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