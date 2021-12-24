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15:19 (мск), источник: Ведомости

Путин оценил ситуацию с распространением коронавируса в России

Президент России Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание к вопросам мер против распространения коронавируса в период праздников в начале следующего года. Число ежедневных заражений и смертей из-за инфекций слишком велико, отметил глава государства в ходе встречи с членами правительства.

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Источник: РИА "Новости"

«Эпидемия еще не отступила. Число ежедневных заражений, к сожалению, и потерь слишком велико. Поэтому прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

По данным оперативного штаба на 24 декабря, за последние сутки в России коронавирус выявили у 24 703 человек. Этот показатель опустился ниже 25 000 впервые с 1 октября и стал минимальным с той же даты. Общее число зараженных за время пандемии граждан достигло 10 343 353.

Умерли в течение 24 часов 998 пациентов с COVID-19. До этого, с 18 октября, значение ежедневно было выше 1000. В целом от коронавируса скончались 302 269 россиян. В настоящий момент COVID-19 болеют 860 705 граждан. Вчера вирус выявили у 25 667 человек, умерли 1002 заболевших.

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