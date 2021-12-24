16:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные события недели
Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест самых важных и ярких событий недели.
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В четверг, 23 декабря, Владимир Путин провел ежегодную большую пресс-конференцию.
Отвечая на вопросы журналистов, президент назвал важнейшую задачу России: «Сбережение народа, о котором говорил [Александр] Солженицын, становится, является одной из важнейших задач и одним из драйверов роста». «У нас же рабочих рук не хватает!» — подчеркнул глава государства.
Путин также заявил, что правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции, прокомментировал уровень спада экономики, безработицу, вакцинацию от коронавируса, расширение НАТО, развитие инфраструктуры и малых городов, осложнение ситуации на Донбассе, слухи о возможном конфликте с Украиной, газовый кризис, «мусорную реформу», пытки в СИЗО, аварийное жилье, бойкот Олимпиады и выступил «адвокатом» Деда Мороза.
Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» показал фотографии омикрон-штамма коронавируса. Центр в лабораторных условиях заразил культуру клеток «омикроном», чтобы провести исследование его морфологических характеристик.
Тем временем новый штамм коронавируса «омикрон» выявили уже в 110 странах мира. Он распространяется быстрее штамма дельта, но течение болезни может быть менее тяжелой.
Из-за «шествия» нового штамма и неопределенности с возможными будущими ограничениями был отложен Давосский форум. Он должен был проходить с 17 по 21 января.
21 декабря «Газпром» приостановил поставки топлива по одному из основных путей поставок российского газа в Европу, который проходит через Россию, Белоруссию, Польшу и Германию. Экспортер сообщил, что действует согласно заявкам потребителей в соответствии с контрактными обязательствами.
Снижение поставок вкупе с прочими факторами повлияло на настроения участников газового рынка. Стоимость фьючерсов на топливо на этой неделе впервые в истории достигла 2190 долларов за тысячу кубометров.
Госдума приняла в третьем чтении закон об отмене обязательного техосмотра для легковых автомобилей и мотоциклов. Теперь ТО потребуется только для коммерческого транспорта — такси, автобусов и грузовиков. Ожидается, что нововведение коснется 50 млн транспортных средств.
Новый закон устанавливает единый срок полномочий глав регионов и отменяет запрет на пребывание в этой должности более двух сроков подряд. Он также устанавливает общее для всех регионов наименование должности высшего должностного лица — «глава субъекта РФ». При этом конституцией или уставом региона может быть предусмотрено дополнительное наименование этой должности, но запрещается использовать слово «президент».
Экс-депутат Госдумы Владимир Гридин, который, по версии следствия, может быть крупнейшим владельцем шахты «Листвяжная», по всей видимости, сбежал из России. Есть сведения, что сейчас он находится в Монако, сообщил информированный источник «Известий».
На шахте «Листвяжная» в Кузбассе, принадлежащей компании, в ноябре погиб 51 человек. Ранее следственный комитет задержал сооснователя «СДС-Угля» Михаила Федяева. Ему предъявлено обвинение в нарушении требований промбезопасности.
Основатель и почетный президент компании «Вымпелком» («Билайн»), основатель благотворительного фонда «Династия» (в 2015 году был признан иноагентом, а затем закрыт) Дмитрий Зимин умер в возрасте 88 лет. По словам сына Бориса, в последние годы он тяжело болел.
Национальная хоккейная лига официально объявила об отказе от участия в Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Вопрос участия долгое время обсуждался. В последние дни участились случаи заболевания коронавирусом в НХЛ. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.
Станислав Черчесов стал главным тренером лидера чемпионата Венгрии — футбольного клуба «Ференцварош». Последним местом работы Черчесова была сборная России по футболу, с которой он сумел выйти в четвертьфинал ЧМ-2018, но провалился на Евро-2020, где национальная команда не смогла выйти из группы.
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