На АлиЭкспресс стартовала последняя распродажа года
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Крутой смарт с диагональю 43" по своей “начинке” — доступный аналог более дорогих моделей от знаменитых торговых марок. У него полноэкранный дизайн (вы не видите “ограничивающую” рамку по периметру), прочный металлический корпус, видео в разрешении 4К, система динамического улучшения цвета, последняя версия ОС Android и голосовая система управления, что невероятно удобно. К тому же, при желании телевизор можно интегрировать в систему умного дома. Не телевизор, а суперсовременная интеллектуальная система!
Телек бомба! Покупайте и не думайте. 100% звук, изображение и дизайн супер. Качество исполнения на 10 баллов. Спасибо продавцу. Все быстро и качественно. Доставка на 2 день в Москву, отдельное спасибо курьеру. Рекомендую 100%.
Удлиненная приталенная осенне-весенняя куртка-пуховик создана специально для тех, кто ценит удобство, стиль и качество. Двойная молния, пять застегивающихся карманов, ветрозащитные манжеты, отстегивающийся воротник, согревающая вставка на спине, а еще в качестве приятного бонуса - быстрая доставка из России. Разные размеры и цвета позволят выбрать нужную модель специально по вашему вкусу.
Отличное качество! Никаких дефектов. Ткань плотная, водоотталкивающая. Не блестящая, приятная на ощупь. Цвет темно-зеленый (Army green). При комнатном освещении кажется черным. Очень теплая, и довольно увесистая. На мой рост 187 см и вес 70 кг идеально сел 3XL размер. Этот размер посоветовал продавец. Рукава не в притык. Запас имеется. Фасон больше облегающий. Длина почти до колен. Для зимы очень важно. Продавца рекомендую, за такую цену по месту ничего не купить !
Незаменимая в хозяйстве находка. Компактный, но многофункциональный органайзер для кухни или ванной комнаты, который не нужно прибивать к стене. Он крепится к металлическим поверхностям с помощью больших магнитов и способен выдержать вес до 10 кг. Модель состоит из полочки, держателя для бумажных и обычных полотенец и крючков. Несомненным плюсом является и стильный дизайн - органайзер выполнен из металла и дерева и отлично впишется в любой интерьер.
Продавец практически мгновенно отправил заказ. Посылка пришла очень быстро - чуть больше недели в МСК обл. Вид у посылки был, как будто ее всю дорогу пинали ногами. Но внутри все идеально. Товар отличного качества. Держится очень крепко. Я очень довольна. Смотрится полочка суперски. Это одно из лучших приобретений на Али.
Сидячая работа, учеба и прочие рабочие процессы напрочь убивают шейный отдел позвоночника. Как вы понимаете, мы заботимся о вашем комфорте и здоровье и рекомендуем вам заняться тем же самым. Для этого не потребуется прием у врача (если мы имеем в виду профилактику, а не лечение). Хватит и обычного массажного устройства. Все же помнят прекрасные ощущения от массажных кресел в торговых центрах? Так вот, больше тратить заветные монетки не придется, ибо часть этого кресла можно купить домой.
Эти яркие зимние комбинезоны для мальчиков и девочек настоящая находка для родителей и их детей. Легкие, теплые, водонепроницаемые и ветрозащитные, они идеально подходят для активного отдыха и долгих прогулок, и способны согреть в морозы до -30 градусов. Дышащий наполнитель и удобный покрой обеспечивают легкость и не сковывают движения, а в больших карманах на молнии можно спрятать много полезных вещей. Кстати, этот комбинезон можно получить быстрее с экспресс-доставкой “Плюс”.
Комбинезон отличный, доставка очень быстрая, в течение 10 дней, на рост 146 на среднюю комплекцию взяла ростовку 160. Очень удобный, легкий, не сковывает движения так как есть запас, что очень важно. Качество хорошее, запаха постороннего нет, нитки и швы все четко.
Рюкзаки, наверное, никогда не выйдут из моды. Даже при вновь возникшей популярности поясных сумок. Люди по-прежнему выбирают рюкзак, даже если нести с собой особо ничего не нужно. Или когда нести нужно один лишь ноутбук. Вместо современной барсетки и специальной сумки, уверены, 70% выберет рюкзак. Тем более, если рюкзак выглядит крайне необычно. Да и все удобства на месте. Отсеки, кармашки, даже провод для заряда и кодовый замок имеется!
Проблема хранения обуви решается очень просто с легким и практичным органайзером, состоящим из пластиковых коробок. Удобные боксы с прозрачной дверцей соединяются друг с другом как конструктор. Они не занимают много места и могут удобно поместиться даже в самом маленьком пространстве. Органайзер выполнен из качественного пластика и легко собирается. Размер боксов, их цвет и количество можно выбрать на свой вкус, а доставка “Плюс” гарантирует быстрое получение товара.
Классическая зимняя парка с искусственным мехом отлично подойдет для европейской зимы или несильных морозов. Стильный сдержанный дизайн, большие и удобные карманы, водонепроницаемый и ветрозащитный материал. А быстрая доставка “Плюс” гарантирует получение товара в кратчайшие сроки. В наличие есть разные цвета и большие размеры.
Продавец перед отправкой уточнил рост, вес и в ответ посоветовал размер XL, согласился с его предложением. Доставка, как заявлено быстрая, менее 2-х недель! Размер подошел хорошо, вполне удобно. Меха в рукавах нет. Проверена от 0° до - 10°, достаточно комфортно, если утепляться под низ даже становится жарковато. Так что, хорошо даже на один простой слой одежды. Теплая, легкая в носке, отличная вещь!
Карманная грелка с очень милым дизайном - то что надо для прогулки зимой или поездки в прохладном общественном транспорте. Наполнить ее можно из чайника дома или на работе, да и энергии она не потребляет, как электрические грелки. На товар действует экспресс-доставка.
Находка для киноманов, блогеров и любителей видеоигр! Ультратонкий ноутбук с безрамочным экраном, диагональю 15,6”, соотношением сторон 16:9, матрицей IPS с максимально точной цветопередачей, чистым объемным звуком создан для реалистичного погружения в фильмы и видеоигры, а также для редактирования фото и видео. Высокое разрешение Full HD делает каждый кадр невероятно четким. Дополнительный бонус — встроенная защита от вредного синего света и мерцания, благодаря чему глаза за этим компьютером не так устают. Ноутбук из сплава алюминия легкий, но очень прочный — его можно взять с собой в любое путешествие. Советуем добавлять в корзину сразу, пока ультрабук можно купить с большой скидкой. А доставят его за день или два — он уже ждет вас на российском складе.
Alanna - один из топовых брендов на “АлиЭкспрессе”, который производит высококачественное постельное белье. Десятки тысяч заказов, высокий рейтинг и масса восторженных отзывов говорят сами за себя. Натуральный хлопок не садится и долго не теряет цвет. Выбирайте понравившуюся расцветку и добавляйте в корзину, пока действует скидка!
Очень милая беспроводная компьютерная мышь, сделанная в виде мультяшной мышки. Благодаря удобной эргономичной форме она отлично помещается в руке и делает процесс ее использования максимально комфортным. Модель доступна в желтом, синем, сером и розовом цветах. Тихое нажатие кнопок, приятный материал и автоматический спящий режим для экономии энергии.
В условиях сырой и холодной погоды этот водооталкивающий спрей действительно незаменимая вещь, помогающая быстро решить проблему запотевших окон дома или стекол автомобиля. Эффект от одного нанесения держится несколько дней. Можно выбрать разный объем флакона, но даже самого маленького хватает на несколько месяцев. Спрей легко и быстро наносится и не оставляет пятен и разводов. Кстати, покупатели также используют его для решения вечной проблемы запотевания очков в сырую погоду или в бассейне.
Идеальный подарок для любителей рыбалки. Прочный и надежный раскладной ящик для рыболовных приманок и снастей, сделан из ударопрочного пластика и весит всего 1,75 кг. Три выдвижные полки с отсеками разных размеров позволят аккуратно разместить катушки, лески, приманки, крючки и прочее рыболовное снаряжение. На крышке ящика имеются отделы, которые закрываются прозрачной крышкой. Ящик оснащен удобной ручкой для его транспортировки. Несомненным плюсом является и доставка из России, что значительно ускоряет получение товара.
Ящик просто супер. Доставка в Московскую область 2 дня. Отправка моментальная. Ящик качественно сделан из мягкого пластика. 3-х полочный, глубокий. Влезут не только большое количество приманок, но и пару катушек с леской и другими прибамбасами для спиннинга. Рекомендую магазин и продавца.
Очень яркая и качественная находка! Плед выглядит по-настоящему дорого и отлично смотрится на кровати или диване в качестве покрывала. Продавец предлагает огромный выбор расцветок и ускоренную доставку.
Плед похож на стриженную норку или шиншиллу, очень мягкий и приятный. Размер соответствует описанию и подошёл идеально к кровати . Про качество товара хочу сказать, что прям неожиданно хорошее. Доставили за 6 дней. Советую к покупке .
Конечно же, Xiaomi! Ну куда мы все без них?! Компания, которая, кажется, сделала уже почти всё. Гораздо легче перечислить вещи, которые Xiaomi не делали. До кофемашины тоже добрались. И снова — попадание! Кофемашина сделана очень качественно. Помимо самой сборки, проста в использовании. У вас есть всего несколько кнопок. Одна из которых отвечает за размер стакана, чего нет у многих. Помимо того, что можно одним нажатием выбрать большую чашку, приятно удивили и давлением. Оно здесь — 20 бар, благодаря чему вкус и аромат будет максимально насыщенным. И благо, что никаких лимитированных капсул, кофемашина совместима с капсулами от самых известных компаний, найти которые можно в любом магазине.
Comfee CDWI451 — одна из самых популярных посудомоечных машин на AliExpress. Она легко справляется с самыми трудными загрязнениями благодаря более высокой температуре мытья, поддерживает режим минимальной загрузки и отсрочку старта, а также обладает другими современными функциями. Посудомойку доставляют курьером в большинство городов с российского склада. Доставка займет от 2 дней до недели.
Робот-пылесос с функцией влажной уборки, большим пылесборником и сверхмощным всасыванием еще несколько дней можно купить с большой скидкой благодаря купону и промокоду. Это тот нечастый случай, когда в рамках промоакции топовую технику продають с честной скидкой до 40%.
Пылесос отличный, покупаю уже второй, этот купил родителям в подарок на НГ. Доставили вовремя. Отличие от моего, который я заказывал у другого продавца, только в коробке. Тут она лучше, хороший ламинированный картон с принтами. Пылесос обновился до последней версии, всё работает, после моего пылесоса, точно такого же, ещё нашёл немного пыли, в связи с чем первый получил выговор. Продавца советую.
Мужские натуральные монголки с замком на литой подошве. Мех из натуральной овчины. Удивительно легкие: 1400-1900 г (в зависимости от размера). Выдержат температуру до -25 градусов. Чтобы подобрать верно размер, вам необходимо замерить длину стельки на своей обуви и подобрать соответствующий размер по таблице на сайте. На товар действует хорошая скидка и ускоренная доставка из России.
Первое впечатление хорошее. Мех толстый по всему сапогу и на подошве. В комплекте лежат войлочные стельки. На свой размер, на ноге с запасом под толстый носок. Свободно, ногу не сдавливает — как и надо для зимней обуви. Штанина легко заправляется внутрь и не сдавливается. Осталось узнать, на сколько сезонов хватит.
Как театр начинается с вешалки, так и дом начинается с коврика в прихожей. Современные коврики из полимера с ячеистой структурой являются экологичными и практичными. Они водонепроницаемы, гипоаллергенны, и их не нужно часто мыть. Кроме этого, можно выбрать коврик на свой вкус — как по размеру, так и по цвету. К тому же, товар сейчас можно приобрести со скидкой, а доставка из России гарантирует, что товар придет очень быстро!
В новой версии популярнейших наушников от Apple помимо обновленного дизайна появилось активное шумоподавление, нивелирующее внешний шум и сменные силиконовые вкладыши нескольких размеров, а звучание теперь оптимизируется под конкретного пользователя: встроенный процессор анализирует форму уха и прилегание к нему вкладышей и в зависимости от этого подстраивает частоты. И последнее: на ножке наушников появилась специальная зона, которая распознает силу нажатия и позволяет таким образом управлять разными вещами — например, активировать режим слышимости окружающего мира и переключать музыкальные треки.
Очень сильно переживал что придёт, начитавшись противоречивых отзывов. Распаковку снимал на видео, а то бывали уже случаи … Доставка до постамата заняла 10 дней, в срок, что очень важно для меня. Сверил серийник на коробке и зарядном чехле-совпадают. На каждом наушнике свой серийник. Пробил по сайту эпл, всё в порядке, добавил дату покупки. Надпись на кабеле присутствует. Телефон всё прекрасно распознаёт, все функции работают. Все какие знал проверки - наушники прошли. К покупке рекомендую!
Комплект классического мужского белья с начесом состоит из кофты и кальсон. Крайне эластичный, приятный в носке и не мешающий термообмену материал. Благодаря высокому содержанию хлопка белье прекрасно дышит. Одежда предназначена для средней активности при температуре от -5 до -20 градусов. Белье имеет анатомический крой и не стесняет движения в любых ситуациях. Заказывайте по ускоренной доставке прямиком из России.
Кто что пишет, но мужу понравилось белье. Теплое. Сидит на рост 170 с животиком отлично. В прошлом году брала в другом магазине. Оно было намного тоньше и холоднее. Пахло до стирки краской. После стирки отлично. Полностью соответствует фото и описанию.
Настоящих хит продаж на АлиЭкспресс. Кольцевая светодиодная лампа с удобным штативом и дистанционным управлением идеально подходит для фото и видеосъемки. Регулируемая мощность и температура света позволяют делать невероятные портреты и селфи. Лампа удобна в использовании, компактна и совместима с любыми фотокамерами и смартфонами. Отдельно также стоит сказать, что этот товар можно получить в кратчайшие сроки с быстрой доставкой Плюс.
Кольцевой свет со штативом классный. Очень легко собирается. Три уровня подсветки: теплый, холодный и нейтральный. Кольцевая лампа и сам штатив были упакованы в отдельные коробки. В комплекте есть дистанционный пульт управления и управление на самом штативе. Подключение через USB. Кольцевая лампа вкручивается в штатив, есть специальный держатель для телефона, с гибким и прочным стержнем. Доставка быстрая курьером до порога.
Если хотите расслабиться после работы, снять мышечную боль и напряжение, а также просто позаботиться о своем здоровье, тогда массажная подушка - это ваш выбор. Усовершенствованная изогнутая форма и 16 встроенных массажных шариков и эффект компресса позволяют получить максимальный эффект уже за считанные минуты. Подушка подходит не только для шейно-воротниковой зоны, но и для других частей тела. Ее удобно использовать как дома, так и в машине во время поездки или на работе. Приятная и аккуратная подушка выполнена из экокожи, которую легко чистить.
Массажер мне понравился. Регулируется скорость. Имеет несколько режимов. Работает подогрев. Массажирует отлично. Шейный отдел можно лежа, грудной и поясничный делала сидя. Доставлен курьером. Лично я очень рекомендую.
Удобнейшая замена половой тряпке - швабра с распылением воды на пол.
Просто залейте ее в специальную емкость и наслаждайтесь
процессом. Спрей-швабра настолько упрощает уборку в квартире,
что теперь с ней справятся даже мужчины) Еще один плюс - это быстрая
доставка по РФ, которая занимает всего несколько дней.
Доставка товара мгновенная, упаковка без повреждений. Сборка швабра не составила труда, все элементы в исправности. Воду не пропускает, брызгает равномерно, уборка комнаты заняла всего 5 минут. Вещь полезная и очень удобная. Продавцу за оперативность респект и мои рекомендации.
Меховые угги разных цветов изготовлены из натуральной овечьей шерсти, прекрасный вариант недорогой, но качественной домашней обуви. Используется стриженая шерсть, экологично — без вреда для животных! Пушистые угги с шерстяным начесом. Овечий ворс крепится на тканевую основу по технологии кулирного переплетения. Двойной шов. Без использования клея. Надежная антискользящая подошва 8 мм. Легко ухаживать. Заказывайте со скидкой по ускоренной доставке из России.
Эта крутая мини-сауна несомненно является одной из самых интересных находок на АлиЭкспресс. И, судя по отзывам, покупатели от нее в восторге, ведь с ней можно устроить настоящий спа-сеанс не выходя из дома. Компактная парилка представляет из себя герметичную палатку с парогенератором, она занимает лишь один квадратный метр, экономно расходует электричество, имеет 9 разных режимов нагрева, таймер и регулируется с помощью пульта дистанционного управления. Эта мини-сауна способствует похудению, отлично расслабляет мышцы, помогает улучшить состояние кожи и положительно влияет на нервную систему.
Все точно соответствует описанию. Пар мягкий, сеанс получается примерно на 15 минут. Товаром полностью доволен, оправдал все ожидания. Размер нормальный - больше не требуется (рост 183 см). Докупил туристический складной стул. Принял три сеанса, ощущения примерно такие же как в хамаме.