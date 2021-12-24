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22:01 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: массовая отмена авиарейсов по всему миру

Накануне Рождества авиакомпании в США и Австралии отменили сотни рейсов, на которые купили билеты миллионы пассажиров. Это следует из данных сайта FlightAware.

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Источник: GETTY IMAGES

Американская компания United Airlines объяснила отмены рейсов тем, что у большой части ее персонала был обнаружен коронавирус.

В Австралии были отменены около 100 рейсов между Сиднеем и Мельбурном. Отмена коснулась тысяч пассажиров.

В пятницу число заразившихся вариантом «Омикрон» в США превысило пиковое значение прошлой волны пандемии. Эксперты в США также опасаются слишком высокой нагрузки на систему здравоохранения.

«Если у нас миллионы больных, и они сосредоточены в одном месте, то для того чтобы перегрузить больницы, достаточно лишь небольшого процента “тяжелых”», — сказала в беседе с газетой New York Times профессор Мичиганского университета Хэлли Прескотт.

Во время загрузки произошла ошибка.
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