Коронавирус: массовая отмена авиарейсов по всему миру

Американская компания United Airlines объяснила отмены рейсов тем, что у большой части ее персонала был обнаружен коронавирус.
В Австралии были отменены около 100 рейсов между Сиднеем и Мельбурном. Отмена коснулась тысяч пассажиров.
В пятницу число заразившихся вариантом «Омикрон» в США превысило пиковое значение прошлой волны пандемии. Эксперты в США также опасаются слишком высокой нагрузки на систему здравоохранения.
«Если у нас миллионы больных, и они сосредоточены в одном месте, то для того чтобы перегрузить больницы, достаточно лишь небольшого процента “тяжелых”», — сказала в беседе с газетой New York Times профессор Мичиганского университета Хэлли Прескотт.