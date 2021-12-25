Эксперт считает, что тканевые маски не могут защитить от омикрон-штамма

«Маски из ткани — это не более чем украшение. Им нет места в контексте [распространения] “омикрона”», — сказала Вэнь.
По ее словам, необходимо надевать трехслойную хирургическую маску, которую в США можно приобрести в большинстве аптек и некоторых продуктовых магазинах. «Вы можете носить тканевую маску поверх хирургической, но только не ее одну», — отметила она.
При большом скоплении людей эксперт советует использовать маски и респираторы класса N95, поскольку такие защитные средства, считает она, лучше препятствуют попаданию мелких частиц в носоглотку.
26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности «имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность». По данным ВОЗ, омикрон-штамм коронавируса к настоящему времени обнаружен в 110 государствах.