У россиян в уходящем году прибавилось оптимизма, но пессимизма по-прежнему больше

Отвечая на вопрос об итогах года для себя и своей семьи, 5% респондентов назвали их «очень удачными», 40% — «в целом хорошими», 38% — «скорее трудными», 15% — «плохими, очень тяжелыми» и 2% затруднились ответить. «Начинаем выбираться из ямы. Пока еще баланс негативный — минус 8 пунктов. Но по сравнению с тем, что было год назад, все улучшилось в четыре раза», — прокомментировал эти цифры на онлайн-конференции 24 декабря гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров. В прошлом году негативный баланс составил −33 пункта.
Итоги года для страны в целом россиянам кажутся менее радужными.
«Очень удачным» 2021 год назвали 2% опрошенных, «в целом хорошим» — 17%, «плохим, очень тяжелым» — 24%, «скорее трудным» — 48%, затруднились ответить 8%. Баланс составил −53 пункта (в 2020 году −79 пунктов).
«Когда мы говорим не о том, что нам близко и понятно, а о том, что чуть подальше, больше включается скептических и пессимистических оценок. Это не новость, это определенная закономерность», — подчеркнул Федоров.
Поэтому итоги года для мира в целом респонденты оценивают еще негативнее: индекс составил −66 пунктов (в прошлом году −83 пункта).
Эмоциональный фон, с которыми россияне провожают уходящий год и встречают новый, не сильно изменился. 60% опрошенных «не испытывают особенного подъема, но и без негативных эмоций» (в 2020 году — 61%), 41% — «скорее с хорошим настроением, с чувством оптимизма» (43%). Число тех, кто идет в новый год «скорее с плохим настроением, пессимистическими ожиданиями», за год не изменилось — 14%.
«Очевидно, что подвижность эмоциональных оценок выражена гораздо меньше, чем рациональных. Новый год является мощным инструментом, который поднимает всем настроение. Надежда, с которой мы смотрим в будущее, для россиян — альфа и омега национального характера», — полагает Валерий Федоров.
12% опрошенных считают, что в 2021 году было больше хорошего, чем они ожидали, для 37% год был хуже ожидаемого, а для 49% — примерно таким, как они и думали.
В списке главных слов года лидируют «коронавирус» (38%), «рост цен» (34%), «QR-коды» (28%), «вакцина» (22%) и «снижение доходов» (21%). А среди главных событий безоговорочно победили вакцинация и борьба с коронавирусом (21%). О выборах в Госдуму вспомнили лишь 8%. Правда, в номинации «победы года» изобретение вакцины осталось на втором месте (5%), уступив достижениям наших спортсменов на Олимпийских и Паралимпийских играх (7%). Что касается ожиданий от нового года, то 13% считают, что он будет «весьма удачным», 39% — «в целом хорошим», 35% — «скорее трудным», а 4% — «очень плохим».
Политиком года стал Владимир Путин (38%), второе место поделили премьер Михаил Мишустин и министр иностранных дел Сергей Лавров (по 13%), на третьем — министр обороны Сергей Шойгу (8%). Похожим получился и список политиков, которых россияне пригласили бы к себе за новогодний стол: 9% назвали лидера ЛДПР Владимира Жириновского, по 5% — Михаила Мишустина и Сергея Шойгу, по 3% — Сергея Лаврова и Алексея Навального. А самым желанным праздничным гостем оказался Путин (21%). «Но он и так ко всем придет», — пошутил Федоров, имея в виду новогоднее обращение президента.
Как правило, на серьезные трудности, экономические кризисы россияне реагируют понижением ожиданий, поясняет политолог Борис Макаренко: «Это социологический закон: если ожидания от власти снижаются, то меньше вероятность резко негативной реакции на ее действия. И наоборот, увеличение разрыва между ожиданиями и реальностью провоцирует резкий негатив».
Судя по опросу ВЦИОМа, сейчас у людей настроение депрессивное, но пассивное, отмечает эксперт: «Такое настроение на фоне медицинских и социально-экономических последствий пандемии более чем ожидаемо. Но 2021 год россияне оценивают как менее трудный по сравнению с предыдущим. Стало меньше пессимизма, и это уже хорошая новость».
При этом влияние самой власти на эти настроения весьма относительное, добавляет Макаренко: «Оптимизм в этой ситуации, наверное, ни одно правительство в мире не смогло бы своему народу внушить. Но в том, чтобы не дать пессимизму достигнуть крайних паникерских значений, заслуга власти, безусловно, есть».
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