10:39 (мск), источник: Газета.Ру
Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»
Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в западных странах низкие показатели смертности от «омикрон»-штамма коронавируса.
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По его словам, число летальных исходов из-за коронавируса во Франции, США, Великобритании и Израиле в последнее время составляет 0,1−0,4%.
«Кажется, что “омикрон” правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации. Но это у них, там вакцинировано 60−70% населения», — написал Мясников в Telegram-канале.
Он также выразил мнение, что в скором времени новый вариант вируса охватит и Россию, поэтому призвал активнее прививаться.
Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 («омикрон»), был обнаружен в ноябре на юге Африки. По данным ВОЗ на 22 декабря, «омикрон» выявлен уже в 110 странах.