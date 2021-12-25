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10:39 (мск), источник: Газета.Ру

Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»

Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему в западных странах низкие показатели смертности от «омикрон»-штамма коронавируса.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, число летальных исходов из-за коронавируса во Франции, США, Великобритании и Израиле в последнее время составляет 0,1−0,4%.

«Кажется, что “омикрон” правда протекает в весьма умеренной форме и смертность практически не увеличивается в странах с высоким уровнем вакцинации. Но это у них, там вакцинировано 60−70% населения», — написал Мясников в Telegram-канале.

Он также выразил мнение, что в скором времени новый вариант вируса охватит и Россию, поэтому призвал активнее прививаться.

Новый штамм COVID-19 B.1.1.529 («омикрон»), был обнаружен в ноябре на юге Африки. По данным ВОЗ на 22 декабря, «омикрон» выявлен уже в 110 странах.

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