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10:56 (мск), источник: Коммерсантъ

Роскомнадзор заблокировал сайт «ОВД-Инфо»

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) сообщил, что Роскомнадзор заблокировал его сайт. Решение о блокировке принято на основании постановления Луховицкого суда Московской области. Что стало причиной для блокировки, неизвестно.

Источник: Reuters

В «ОВД-Инфо» рассказали, что 13 декабря получили по электронной почте письмо без адресата с требованием явиться на следующий день в Луховицкую прокуратуру. Адвокат проекта выполнила требование, но «ей не объяснили суть претензий». 15 декабря материалы передали в суд, не уведомив об этом «ОВД-Инфо». 20 декабря суд вынес решение о блокировке ovdinfo.org.

Правозащитный проект «ОВД-Инфо» был внесен в список «незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента», 29 сентября. Суд отказался исключать проект из реестра. Причиной стали, в том числе, публикации материалов о том, «как избежать ответственности за правонарушения экстремистской направленности», а также шаблонов жалоб и заявлений в суд на действия сотрудников правоохранительных органов.

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