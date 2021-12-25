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11:21 (мск), источник: ТАСС

В ПФР сообщили, что жители села могут получить прибавку к пенсии на 25%

Условием для ее получения является стаж проживания в сельском хозяйстве не менее 30 лет и статус неработающего пенсионера.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Жители российских сел могут получить фиксированную выплату к пенсии, для этого не потребуется обращаться в Пенсионный фонд. Об этом сообщает ПФР на своей странице в социальной сети «Вконтакте».

«Для жителей села действует дополнительная поддержка в виде повышенной фиксированной выплаты к пенсии. Перерасчет происходит автоматически, обращаться в ПФР не требуется», — говорится в сообщении.

Условием для получения 25% надбавки к фиксированной выплате является стаж проживания в сельском хозяйстве не менее 30 лет и статус неработающего пенсионера.

«С 2022 года при переезде из сельской местности доплата будет сохраняться», — добавили в ПФР.

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