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13:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезда «Иронии судьбы» отказалась смотреть главный новогодний фильм

Польская, советская и российская актриса театра и кино Барбара Брыльска рассказала, что, вопреки новогодним традициям, не будет смотреть фильм Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Свою позицию она пояснила в интервью изданию «Вечерняя Москва».

Источник: РИА "Новости"

По словам Брыльской, советскому и российскому зрителю она как актриса известна именно благодаря роли Нади Шевелевой, однако к моменту, когда ее пригласили на съемки главной новогодней ленты в России, она была уже состоявшейся и известной актрисой. Ее даже задела позиция Рязанова, который предложил ей сперва фотопробы, а не сразу саму роль. Звезда к тому моменту уже «снималась в более смелых картинах про любовь, нежели новогодняя лирическая комедия». По этой причине актриса рассматривала и возможность отказа от роли.

Однако, по ее словам, пересматривать «Иронию судьбы» она не будет прежде всего из-за нежелания «с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актерские ошибки».

Ранее сообщалось, что актриса Барбара Брыльска имеет серьезные проблемы со здоровьем — перелом позвоночника и проблемы с голосом. Актрисе сейчас 80 лет. За свою карьеру она снялась более чем в 70 кинолентах.

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