Власти российского региона заставили продавцов показывать покупателям QR-коды

Постановление об обязанности продавцов показывать QR-коды появилось на сайте правительства ХМАО. В документе говорится, что сертификат о прохождении вакцинации должны предъявлять «сотрудники организаций, индивидуальные предприниматели, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению».
Причём показать QR-код они обязаны по «первой просьбе (требованию) покупателей», говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой. Новое правило вступает в силу со дня его подписания — 25 декабря 2021 года.
За всё время в регионе заболели коронавирусом 94 800 человек, из которых 1946 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения общественных мест. До 1 февраля 2022-го подросткам до 14 лет нельзя ходить в торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах.
Однако ранее в некоторых российских регионах временно отменили запреты на посещение общественных мест без QR-кода. Об изменениях объявили в Ставропольском крае, Крыму, Якутии, а также Тульской и Свердловской областях. В среднем решение будет действовать по меньшей мере почти месяц — до 20 января.
16 декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает, что россиянам придётся предъявлять коды при входе в непродовольственные магазины, рестораны, учреждения культуры и на массовые мероприятия. При этом каждый регион будет сам решать, использовать систему QR-кодов или нет.