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22:37 (мск), источник: Секрет Фирмы

Власти российского региона заставили продавцов показывать покупателям QR-коды

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) продавцы теперь обязаны по первой просьбе покупателей показать свой QR-код, который подтверждает прохождение вакцинации от коронавируса. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, торгов-развлекательных центров (ТРЦ), организаций допобразования, салонов красоты и общепита. При этом сразу в нескольких регионах России в конце декабря QR-коды отменили.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Постановление об обязанности продавцов показывать QR-коды появилось на сайте правительства ХМАО. В документе говорится, что сертификат о прохождении вакцинации должны предъявлять «сотрудники организаций, индивидуальные предприниматели, граждане, осуществляющие продажу товаров, оказание услуг, выполнение работ населению».

Причём показать QR-код они обязаны по «первой просьбе (требованию) покупателей», говорится в постановлении губернатора Югры Натальи Комаровой. Новое правило вступает в силу со дня его подписания — 25 декабря 2021 года.

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За всё время в регионе заболели коронавирусом 94 800 человек, из которых 1946 умерли. С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения общественных мест. До 1 февраля 2022-го подросткам до 14 лет нельзя ходить в торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах.

Однако ранее в некоторых российских регионах временно отменили запреты на посещение общественных мест без QR-кода. Об изменениях объявили в Ставропольском крае, Крыму, Якутии, а также Тульской и Свердловской областях. В среднем решение будет действовать по меньшей мере почти месяц — до 20 января.

16 декабря Госдума одобрила в первом чтении законопроект об использовании QR-кодов в общественных местах. Документ предполагает, что россиянам придётся предъявлять коды при входе в непродовольственные магазины, рестораны, учреждения культуры и на массовые мероприятия. При этом каждый регион будет сам решать, использовать систему QR-кодов или нет.

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