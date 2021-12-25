Минздрав уточнил слова Мурашко про случаи заражения «омикроном» в России

Минздрав уточнил слова руководителя министерства Михаила Мурашко. Он заявил 25 декабря, что на территории России зарегистрированы случаи COVID-19, вызванной «омикроном». «Мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории РФ случаи заражения штаммом “омикрон”», — отметил министр в ходе рабочей поездки в Ростов-на-Дону.
Мурашко не сообщил, сколько человек с «омикроном» зарегистрировано и каково их состояние. Глава Роспотребнадзора Анна Попова 21 декабря сообщала, что «омикрон» в России выявлен у 41 человека. Все заболевшие находятся в стационарах, состояние всех пациентов стабильное, у большинства уже есть иммунитет к коронавирусу после прививки или ранее перенесенной COVID-19, отметила Попова.
Чтобы предотвратить неконтролируемое распространение «омикрона» ряд стран, включая Россию, ввели ограничения на международные перелеты и другие меры безопасности. Однако приостановка авиасообщения между странами уже потеряла смысл, потому что штамм все равно распространился по миру, отметили Роспотребнадзор и министерство здравоохранения ЮАР в совместном заявлении 22 декабря.
По официальным данным властей, коллективный иммунитет к коронавирусу в России на этой неделе превысил 60%. Полный курс вакцинации против COVID-19 в России прошли более 73 млн человек, первым компонентом привиты около 78 млн человек (речь идет как о первых прививках, так и о ревакцинации).