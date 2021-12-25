25 декабря, источник: BBC News Русская служба
Коронавирус: во Франции больше 100 тысяч заболевших
Во Франции зарегистрировано более ста тысяч заболевших в день впервые с начала пандемии.
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Лидерами по числу новых случаев заражений в день сейчас являются США (около 184 тысяч), Великобритания (больше 120 тысяч), Франция (104 тыс.) и Италия (почти 55 тыс. случаев).
Для Франции субботние данные по заболеваемости стали рекордными с начала пандемии.
Страна пыталась препятствовать распространению нового варианта ковида «Омикрон», ограничив въезд путешественников из Великобритании, где резкий рост заражений начался еще раньше. Однако сейчас число случаев перевалило за сто тысяч, несмотря на ограничения.
По данным университета Джонса Хопкинса, всего в мире коронавирусом с начала пандемии заразились более 279 млн человек, умерли 5,4 млн пациентов.