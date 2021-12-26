10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Семья в США изобрела способ праздновать вместе вопреки COVID-19
На помощь пришла пленка.
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Семья Кристы Ларок, живущая на Лонг-Айленде в США, собиралась встретить Рождество. К сожалению, сестра Кристы заразилась коронавирусом и не могла сидеть с родственниками за общим столом. Но неунывающая Криста придумала неожиданный выход.
Подхватившую вирус девушку посадили в прозрачный бокс и разрешили ей ужинать вместе со всеми. «Мы очень хотели провести с ней рождественские праздники», — сказала Ларок в комментарии Storyful.
Женщина добавила, что все люди на видео живут в одном доме, так что шансы заразиться для них были не выше, чем обычно.
Анна Лысенко