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10:31 (мск), источник: Новости Mail.ru

Семья в США изобрела способ праздновать вместе вопреки COVID-19

На помощь пришла пленка.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Семья Кристы Ларок, живущая на Лонг-Айленде в США, собиралась встретить Рождество. К сожалению, сестра Кристы заразилась коронавирусом и не могла сидеть с родственниками за общим столом. Но неунывающая Криста придумала неожиданный выход.

Подхватившую вирус девушку посадили в прозрачный бокс и разрешили ей ужинать вместе со всеми. «Мы очень хотели провести с ней рождественские праздники», — сказала Ларок в комментарии Storyful.

Женщина добавила, что все люди на видео живут в одном доме, так что шансы заразиться для них были не выше, чем обычно.

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