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10:41 (мск), источник: ТАСС

В России электронные паспорта планируют начать выдавать в январе 2023 года

МОСКВА, 26 декабря. /ТАСС/. Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Источник: Reuters

«В настоящее время в рамках проводимой работы по поэтапному введению паспорта гражданина РФ, оформляемого в виде пластиковой карты, содержащего электронный носитель информации, МВД РФ совместно с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, а также с заинтересованными государственными органами, иными органами и организациями прорабатываются детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Планируемый срок начала выдачи электронных паспортов — январь 2023 года», — сказала она в эфире радио «Милицейская волна».

Казакова добавила, что количество выдаваемых паспортов нового образца, прежде всего, будет зависеть от желания граждан их получить, но, по прогнозам, на первоначальном этапе их количество составит не менее 100 тыс.

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