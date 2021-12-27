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11:30 (мск), источник: Газета.Ру

Россияне признались, что их раздражает в новогоднюю ночь

Каждый пятый россиянин заявил, что больше всего в новогоднюю ночь раздражают петарды и фейерверки, передает РИА «Новости» с ссылкой на исследование портала SuperJob.

Источник: piotrgiczela/СС0

«Чаще всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум: в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции, признались 19% опрошенных, и это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году», — выяснили аналитики.

Кроме того, 10% соотечественников недовольны обилием алкоголя и пьяных людей вокруг, еще 7% — телевизионной программой. Недосып из-за ночных гуляний нервирует 3% опрошенных. По 2% респондентов признались, что их раздражает собственное одиночество, которое в новогоднюю ночь ощущается особенно остро, и всеобщая одержимость празднованием. Еще 2% огорчаются тем, что праздник проходит слишком быстро.

Для 23% главными факторами недовольства в Новый год являются лишние денежные траты, плохо работающая сотовая связь, слишком большое количество еды, гора грязной посуды на кухне, дорогие услуги такси, необходимость работать, бесконечные звонки с поздравлениями и так далее.

Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 28% россиян.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.

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