Россияне признались, что их раздражает в новогоднюю ночь

«Чаще всего россиян в новогоднюю ночь раздражает шум: в том, что взрывы петард и праздничных фейерверков вызывают у них исключительно негативные эмоции, признались 19% опрошенных, и это на 3 процентных пункта больше, чем в прошлом году», — выяснили аналитики.
Кроме того, 10% соотечественников недовольны обилием алкоголя и пьяных людей вокруг, еще 7% — телевизионной программой. Недосып из-за ночных гуляний нервирует 3% опрошенных. По 2% респондентов признались, что их раздражает собственное одиночество, которое в новогоднюю ночь ощущается особенно остро, и всеобщая одержимость празднованием. Еще 2% огорчаются тем, что праздник проходит слишком быстро.
Для 23% главными факторами недовольства в Новый год являются лишние денежные траты, плохо работающая сотовая связь, слишком большое количество еды, гора грязной посуды на кухне, дорогие услуги такси, необходимость работать, бесконечные звонки с поздравлениями и так далее.
Ничего не раздражает в новогоднюю ночь 28% россиян.
В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения из всех округов страны.