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11:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Великом Новгороде археологи обнаружили берестяную грамоту

Это только одна из важных находок эпохи Средневековья, сделанных в городе недавно.

В историческом центре Великого Новгорода археологи обнаружили берестяную грамоту конца XII века.

«Автор письма спрашивает некоего Доброшу о сумме, которую необходимо заплатить за предоставление административных услуг. Он просит известить его об этом грамотой», — сообщает Институт археологии РАН.

Находка сделана возле дома № 8а по ул. Великой. На этом месте будет построена канализационная насосная станция. Раскопав 64 квадратных метра участка, исследователи обнаружили часть усадьбы зажиточного новгородца, проживавшего в Неревском конце. Здесь раскрыты части усадебных построек XII—XV веков.

В средневековых слоях обнаружены украшения, предметы культа, накладки поясных наборов, стрелы, фрагменты кожаной обуви и керамических сосудов, берестяные туеса, деревянная посуда, грузила и поплавки сетей.

Одной из самых важных находок стала половинка свинцовой княжеской печати XIII века с изображением святых Иоанна Богослова и Лазаря, а также четыре свинцовые пломбы XII века, которыми опечатывали упаковки с различными товарами.

Археологи также исследуют участок возле Софийской набережной. Здесь впервые в Новгороде обнаружены большие складские помещения, стоявшие вдоль берега Волхова. Со стороны реки к ним примыкал частокол.

У реки исследователи нашли фрагменты лодок и железные скобы для ремонта речных судов, керамические горшки, в которых хранился деготь, немало фрагментов кожаной обуви и вислую свинцовую печать новгородского тиуна Петра, жившего в XIV веке.

Как планируется, раскопки в этих местах завершатся в марте 2022 года.

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Анна Лысенко

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