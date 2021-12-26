11:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Великом Новгороде археологи обнаружили берестяную грамоту
Это только одна из важных находок эпохи Средневековья, сделанных в городе недавно.
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В историческом центре Великого Новгорода археологи обнаружили берестяную грамоту конца XII века.
«Автор письма спрашивает некоего Доброшу о сумме, которую необходимо заплатить за предоставление административных услуг. Он просит известить его об этом грамотой», — сообщает Институт археологии РАН.
Находка сделана возле дома № 8а по ул. Великой. На этом месте будет построена канализационная насосная станция. Раскопав 64 квадратных метра участка, исследователи обнаружили часть усадьбы зажиточного новгородца, проживавшего в Неревском конце. Здесь раскрыты части усадебных построек
В средневековых слоях обнаружены украшения, предметы культа, накладки поясных наборов, стрелы, фрагменты кожаной обуви и керамических сосудов, берестяные туеса, деревянная посуда, грузила и поплавки сетей.
Археологи также исследуют участок возле Софийской набережной. Здесь впервые в Новгороде обнаружены большие складские помещения, стоявшие вдоль берега Волхова. Со стороны реки к ним примыкал частокол.
У реки исследователи нашли фрагменты лодок и железные скобы для ремонта речных судов, керамические горшки, в которых хранился деготь, немало фрагментов кожаной обуви и вислую свинцовую печать новгородского тиуна Петра, жившего в XIV веке.
Как планируется, раскопки в этих местах завершатся в марте 2022 года.
Анна Лысенко