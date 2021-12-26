14:27 (мск), источник: Daily Storm
Член СПЧ призвал закончить «опасный эксперимент» с обучением девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ
Девочка учится на факультете психологии.
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Член Совета по правам человека (СПЧ), вице-президент Российского общества психологов Александр Асмолов призвал прекратить «опасный эксперимент» с обучением девятилетней Алисы Тепляковой в МГУ имени М. В. Ломоносова. Он написал письмо на имя главы СПЧ Валерия Фадеева, омбудсмена Татьяны Москальсковой и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, в котором попросил обратиться к властям для приостановки обучения Тепляковой в вузе.
Существует высокая вероятность того, что подобный социально-педагогический эксперимент может повлечь за собой нарушения психического и психофизиологического развития Алисы Тепляковой. Прошу вас, коллеги, выйти с предложением в государственные органы, наделенные полномочиями для приостановки опасного социально-психологического эксперимента по обучению в высшей школе Алисы Тепляковой.
По его словам, обучение девятилетнего ребенка в вузе не учитывает его возрастные особенности. Как написал Асмолов, приостановка обучения пойдет Тепляковой на пользу, поскольку в ее семье установится «позитивный эмоциональный климат».
Заметка дополняется.
Иван Чуенков