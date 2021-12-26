14:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названы самые дорогие предметы в мире
В обзоре — часы, украшения, картины, автомобили и другие самые дорогостоящие объекты по версии Книги рекордов Гиннесса.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Невзаимозаменяемые токены — это своеобразные цифровые сертификаты подлинности, основанные на технологии блокчейна, применяемой для криптовалют. Их стали использовать, чтобы подтверждать право собственности на разнообразные произведения искусства — цифровые и «аналоговые».
Самым дорогим на сегодняшний день цифровым произведением искусства, проданным на аукционе, стал коллаж «Ежедневно: первые 5000 дней» Майка Винкельманна, больше известного как цифровой художник Билл. 11 марта 2020 года коллаж продали за 69,3 млн долларов.
Хотя произведение находится в свободном доступе в Интернете, заплативший за него Винеш Сундаресан, известный в среде криптовалютчиков как MetaKovan, является подтвержденным владельцем оригинала.
Согласно Книге рекордов Гиннеса, самой дорогой постройкой стала плотина и гидроэлектростанция Итайпу на реке Парана между Бразилией и Парагваем. Ее строили с 1984 по 2007 год и потратили в сумме 72 миллиарда долларов.
В строительстве принимали участие 40 тысяч рабочих. Оно предполагало изменение русла реки, в результате чего было перемещено более 50 миллионов тонн земли и горных пород. На территории объекта были построены четыре камнедробильных центра и шесть бетонных заводов, а также две монорельсовые дороги, семь подвесных канатных дорог и 13 башенных кранов. Всего было использовано 12,3 млн кубометров бетона.
Самым дорогим домом считается 27-этажный личный небоскреб «Антиллия» в Мумбаи. Он принадлежит миллиардеру и самому богатому человеку в Индии Мукешу Амбани.
Строительство небоскреба завершили в 2010 году. Он обошелся владельцу примерно в 2 миллиарда долларов. Кроме жилой зоны, здесь расположены оздоровительный спа, кинотеатр на 50 мест, храм, комната мороженого, бальный зал, студия йоги, три вертолетные площадки, несколько бассейнов, девять лифтов и 168 парковочных мест.
Самый дорогой автомобиль в мире — гоночный Ferrari 250 GTO (4153 GT) 1963 года выпуска. Он был продан фанату Ferrari Дэвиду Макнилу из США в 2018 году за 70 миллионов долларов.
Ferrari 250 GTO 1963 года — один из самых редких автомобилей в мире. Всего было построено 36 его экземпляров. Эта конкретная модель выиграла автомобильную гонку Tour de France 1964 года с Люсьеном Бьянки и Жоржем Бергером за рулем.
«Спаситель мира» Леонардо да Винчи был продан 15 ноября 2017 года на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 450,3 миллиона долларов. Картину купил принц Бадр бин Абдулла якобы от имени наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.
Некоторые специалисты считают, что «Спаситель мира» был написан для французской королевской семьи, хотя до сих пор остаются сомнения насчет происхождения картины. Отдельные ученые приписывают эту работу одному из учеников да Винчи.
Безупречный розовый бриллиант «Розовая звезда» весом 59,6 карата был продан на аукционе Sotheby's в Гонконге 4 апреля 2017 года за 71,2 миллиона долларов. Его приобрел гонконгский конгломерат Chow Tai Fook Enterprises, который сразу же переименовал бриллиант в память о покойном докторе Ченг Ю-Туне, отце нынешнего председателя и основателя Chow Tai Fook.
Камень добыли в 1999 году в Африке, в необработанном состоянии он весил 132,5 карата. На огранку и полировку бриллианта потребовалось два года.
Самыми дорогими часами, когда-либо проданными на аукционе, были уникальные Patek Philippe Grandmaster Chime Ref 6300A из нержавеющей стали. За них в Женеве в 2019 году выручили 33,6 миллиона долларов. 99% выручки от этого аукциона пошло на финансирование исследований мышечной дистрофии.
Анна Лысенко