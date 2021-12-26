17:05 (мск), источник: Газета.Ру
Путин пошутил о том, чем он займется в новогоднюю ночь
Президент России Владимир Путин пошутил, что в новогоднюю ночь он будет слушать поздравление президента.
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Об этом он рассказал в интервью Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».
«Ну, что? Сидеть вместе с близкими, встречать Новый год, слушать президента… поздравление президента», — рассказал Путин.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, как президент России будет встречать Новый год.
«Традиционно — с родными и близкими, с друзьями», — рассказал он.
При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме. По словам Пескова, президенту постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, поэтому он редко проводит первые дни января «как новогодние праздники».
Также Песков, поздравляя журналистов с наступающим Новым годом, написал, что после штамма «омикрон» «осталось не так много букв».
Также сообщалось, что президент России призвал не забывать о мерах предосторожности «после первого тоста» на Новый год. Путин отметил, что «после первого тоста» некоторые забывают про меры предосторожности, но «сегодня не тот случай».
Самер Мустафа