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16:39 (мск), источник: ТАСС

В Италии заявили, что эффективность прививки от ковида снижается через пять месяцев на 40%

РИМ, 26 декабря. /ТАСС/. Эффективность вакцинации от коронавируса падает чуть более чем на 40% через пять месяцев после введения второй дозы. Об этом сообщил в воскресенье Высший институт здоровья Италии.

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Источник: Reuters

«Через 150 дней после завершения цикла вакцинации эффективность препаратов в предотвращении заболевания <…> снижается с 71,5% до 30,1%», — отмечается в документе. При этом указывается, что эффективность вакцинации в предотвращении тяжелого протекания заболевания при заражении остается высокой: 92,7% у тех, кто был привит менее пяти месяцев назад, и 82,2% у тех, кто был привит более 150 дней назад.

Днем ранее в Италии был обновлен антирекорд по суточному заражению коронавирусом — почти 55 тыс. случаев. В стране двумя дозами вакцинированы более 85% населения старше 12 лет. Общее число жителей, получивших хотя бы одну дозу и выздоровевших после ковида за последние полгода, превышает 89%.

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