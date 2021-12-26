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16:49 (мск), источник: Ведомости

В Кремле ожидают «нерадужный» в плане пандемии год

2021 год был сложным в плане пандемии коронавируса, но и следующий «ничего радужного не сулит», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

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Источник: Reuters

«Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).

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Но были в уходящем году и позитивные моменты, например, в экономике, считают в Кремле. По словам Пескова, Россия уже «вылезла из ковидной ямы». Он напомнил слова президента о том, что властям пора постепенно переходить от антикризисного менеджмента к системной работе по обеспечению экономического рывка.

Наблюдается рост реально располагаемых доходов россиян, хотя он идет «скромно и недостаточно», заключил Песков.

24 декабря Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание к вопросам мер против распространения коронавируса в период праздников в начале следующего года. Число ежедневных заражений и смертей из-за инфекций слишком велико, отметил глава государства в ходе встречи с членами правительства.

«Эпидемия еще не отступила. Число ежедневных заражений, к сожалению, и потерь слишком велико. Поэтому прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

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