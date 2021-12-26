В Кремле ожидают «нерадужный» в плане пандемии год

«Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди», — сказал Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» (цитата по ТАСС).
Но были в уходящем году и позитивные моменты, например, в экономике, считают в Кремле. По словам Пескова, Россия уже «вылезла из ковидной ямы». Он напомнил слова президента о том, что властям пора постепенно переходить от антикризисного менеджмента к системной работе по обеспечению экономического рывка.
Наблюдается рост реально располагаемых доходов россиян, хотя он идет «скромно и недостаточно», заключил Песков.
24 декабря Владимир Путин призвал уделять повышенное внимание к вопросам мер против распространения коронавируса в период праздников в начале следующего года. Число ежедневных заражений и смертей из-за инфекций слишком велико, отметил глава государства в ходе встречи с членами правительства.
«Эпидемия еще не отступила. Число ежедневных заражений, к сожалению, и потерь слишком велико. Поэтому прошу и дальше держать вопросы поддержки здравоохранения, весь комплекс противоэпидемиологических мер на особом контроле, уделять им повышенное внимание и в период праздников», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».