18:08 (мск), источник: Новости Mail.ru
Затонувшие корабли сравнили в видеоролике
В анимации можно увидеть «Титаник», паром «Эстония» и даже советскую подлодку.
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Дизайнеры канала MetaBall Studios сравнили в эффектной визуализации глубину, на которой покоятся на морском дне самые известные затонувшие корабли.
Здесь можно увидеть знаменитые судна «Умбрия», «Коста Конкордия», «Кронпринц Вильгельм», паром «Эстония», «Британник», советскую подлодку К-278 «Комсомолец», «Титаник» и многие другие.
Ранее в MetaBall Studios сравнивали размеры небоскребов, молекул и вирусов, кратеров и лун Солнечной системы.
Анна Лысенко