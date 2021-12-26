Учёные обнаружили способность коронавируса проникать в мозг

В исследовании также принимали участие члены Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, Национального института онкологии и медицинской школы университета Мэриленда. Результаты работы опубликовали в научном журнале Research Square.
В статье указано, что учёные провели вскрытие 44 пациентов с COVID-19. Выяснилось, что коронавирус SARS-CoV-2 широко распространился в организме даже тех пациентов, у которых болезнь протекала в лёгкой форме.
Специалисты обнаружили РНК вируса в нескольких областях головного мозга. Причём следы коронавируса наблюдались спустя 230 дней после первого появления симптомов. Исследователи пришли к выводу, что вирус может размножаться и заражать клетки человека за пределами дыхательной системы. Однако он практически не вызывает воспалений за пределами лёгких, констатировали авторы статьи.
«Наши данные доказывают, что SARS-CoV-2 вызывает системную инфекцию и может сохраняться в организме в течение нескольких месяцев», — указано в статье.
Ранее доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, что смерть от COVID-19 может наступить через 3−4 недели после заражения. При этом, по словам специалиста, не стоит переживать из-за возможной передачи вируса мышам и другим грызунам, поскольку животные не участвуют в поддержании эпидемии.
«Секрет» рассказывал, что Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения коронавируса «Мир-19». Его разработало Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Институт иммунологии, который входил в ФМБА, получил патент на препарат в апреле. Лекарство подходит для профилактики и лечения COVID-19, оно представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций.