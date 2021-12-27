Иностранцев поставят на инфекционный учет

29 декабря вступают в силу разработанные МВД поправки к законам «О правовом положении иностранных граждан» и «О государственной дактилоскопической регистрации в РФ». С этого числа все граждане стран ЕАЭС старше семи лет должны в течение месяца после приезда в Россию предоставить МВД медицинские справки — с результатами проверки на наркотики и наличие инфекционных заболеваний, в частности туберкулеза, лепры (проказы), сифилиса, ВИЧ и COVID-19.
Предполагается, что они будут действовать год — после этого анализы придется сдавать заново.
«Сейчас нет документа, который регламентирует конкретный срок, но в ближайшее время он появится», — сказал «Ъ» президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов.
Ранее практически такие же требования были установлены для граждан стран СНГ: оформляя патент на работу, они должны раз в год сдавать анализ на инфекции, передающиеся половым путем.
Все эти правила не касаются граждан Белоруссии — их пребывание в России регламентируется отдельным соглашением о Союзном государстве.
Эксперты обращают особое внимание на требование проверить наличие ВИЧ-инфекции. Согласно закону от 1995 года, положительный результат анализа влечет решение о «нежелательности» пребывания иностранца на территории России. Остаться в стране смогут только те люди, у которых есть близкие родственники-россияне.
При этом Россия является единственной в Европе страной, которая депортирует иностранцев только на основании их ВИЧ-статуса или при наличии других инфекций. Такие санкции предусмотрены всего в 16 странах мира.
«Я понимаю, откуда возникла проблема, — комментирует нововведения член Региональной экспертной группы по здоровью мигрантов в Восточной Европе и Центральной Азии (ВЕЦА) Даниил Кашницкий.— Есть около 2,5 млн граждан стран ЕАЭС, которые приезжают в Россию жить и работать, и для них нет никакого требования по инфекционному контролю. Но требование о нежелательном пребывании эпидемиологически неоправданно, так как все инфекции из списка, кроме ВИЧ, поддаются лечению. А ВИЧ можно контролировать с помощью АРВ-терапии».
Кашницкий напоминает, что ВИЧ больше не считается смертельно опасной болезнью: когда ВИЧ-положительный человек принимает терапию, его вирусная нагрузка снижается до неопределяемого уровня и не передается другим людям даже при незащищенном сексуальном контакте.
Напомним, регион ВЕЦА — единственный в мире, где новые случаи ВИЧ продолжают «стремительно расти», но охват лечением при этом остается на уровне 53%. Такие данные приводил директор международного благотворительного фонда «Альянс общественного здоровья» Андрей Клепиков на декабрьском форуме «Устойчивое здравоохранение: ВИЧ и COVID-19 в странах ВЕЦА». При этом Россия лидирует по числу случаев ВИЧ в регионе — 54,9 на 100 тыс. населения, тогда как, например, в Таджикистане их выявлено 14,2, а в Киргизии — 13,2.
«Приезжая из эпидемиологически относительно более безопасных стран, мигранты часто заражаются уже в России», — поясняет Даниил Кашницкий.
Эксперт подчеркивает, что многие трудовые мигранты скрывают заболевание из-за страха депортации. Они не становятся на учет в СПИД-центрах, поэтому не получают антиретровирусную терапию — и в результате попадают в больницы в тяжелом состоянии.
А вот там им по закону уже не могут отказать в экстренной медицинской помощи. Ранее эксперты Региональной экспертной группы подсчитали: если человек не будет скрывать заболевание, то стоимость терапии составит 83 084 ₽ в год, или примерно 6924 ₽ в месяц. Причем эти затраты «при внесении определенных поправок в законодательство» вполне могут быть оплачены за счет страны гражданства. А вот если иностранец с ВИЧ-инфекцией дойдет до стадии экстренного стационарного лечения, то оно будет стоить 228 572,6 ₽ за 21 день, причем из бюджета РФ.
Кроме того, господин Кашницкий предупреждает: в ситуации, когда мигранты вынуждены скрывать свой ВИЧ-статус, чтобы не потерять работу, велик риск появления в России еще одной группы риска по распространению ВИЧ-инфекции.
Глава федерального Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский также сомневается, что поправки к законодательству задержат проникновение в страну каких-либо инфекций. Он согласен, что нововведения могут перевести еще больше мигрантов в нелегальное состояние.
Покровский отмечает, что специалисты по ВИЧ-инфекции выступают против барьеров для перемещения людей, живущих с ВИЧ, из страны в страну.
«Если мы всем миром боремся с ВИЧ-инфекцией, то должны делать это во всех странах, потому что подходы везде одинаковые», — резюмирует господин Покровский.
Вадим Коженов соглашается, что мигрантов с ВИЧ «правильнее» было бы не выдворять, а обеспечивать таблетками — ведь центры СПИД их родных стран готовы предоставлять терапию. «Но это касается только ВИЧ. Если мы говорим про другие инфекции, например про сифилис, такого механизма нет», — подчеркивает эксперт.
Главный внештатный специалист Минздрава по ВИЧ-инфекции Алексей Мазус подчеркивает: требование обязательного медицинского обследования при въезде в страну на длительный срок есть у многих государств, «это часть цивилизованной международной практики».
По его словам, многие иностранные граждане впервые в жизни проходят обследование на ВИЧ — с обязательным до- и послетестовым консультированием, — именно при въезде на территорию РФ.
«Надо сказать, что и для уже находящихся в России иностранных граждан медицинская помощь, в частности экстренная, оказывается на абсолютно равноправной основе с жителями нашей страны, за счет государственного бюджета. В отличие от многих других государств, где даже вызов иностранцем скорой, не говоря уже о госпитализации, грозит выставлением солидного счета», — говорит господин Мазус. Таким образом, резюмирует он, каких-либо объективных рисков ухода трудовых мигрантов «в подполье» не существует.