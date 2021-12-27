11:16 (мск), источник: Аргументы и факты
«Связной» из 90-х. Как Сергей Бодров стал культовым артистом поколения
Обладатель красного диплома истфака и тот самый «Брат».
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27 декабря исполняется 50 лет со дня рождения Сергея Бодрова младшего, 20 из них его нет с нами. Сергей погиб в горах Кавказа за несколько месяцев до своего 31-го дня рождения. Вместе с Сергеем Бодровым пропавшими без вести до сих пор значатся более ста человек — их тела так и не найдены.
К 30 годам Сергей сыграл главные роли в фильмах, которые во многом благодаря ему стали культовыми, сам снял полнометражный художественный фильм «Сестры», был ведущим на телевидении в программах «Взгляд» и «Последний герой». Он успел стать любимым мужем и отцом дочки и сына, который родился за месяц до его гибели.
Всенародная популярность обрушилась на Бодрова после выхода фильма «Брат», где он сыграл Данилу Багрова. Сергей не был профессиональным актером, тем удивительнее то, как органично он выглядит в роли Данилы. Удивительно потому, что в жизни он был полной противоположностью своему герою. Закончил с красным дипломом исторический факультет МГУ им. Ломоносова, прекрасно говорил на французском. В университете защитил диплом на тему «Архитектура венецианской живописи эпохи Возрождения», а в дальнейшем написал еще и диссертацию, которую с блеском защитил. Однокурсники Сергея вспоминали, что он был круглым отличником. Они вообще не могли припомнить, чтобы он получал какие-то иные отметки, нежели «отлично».
Справедливости ради нужно сказать, что сразу после школы Сергей хотел получить актерское образование. Но его отговорил отец, режиссер Сергей Бодров-старший. Он потом признавался: «Я воспротивился этому. Сказал, что актер — очень зависимая профессия. Тебя постоянно выбирают, а нужно выбирать самому».
Сергей послушался отца. Выбрал для себя профессию историка и в этом смысле пошел по стопам мамы, которая преподавала историю искусств. Коллеги мамы по историческому вузу называли юного Бодрова «наш мальчик», потому что он часто сопровождал их в экспедициях. Учился Сергей с увлечением. Много времени проводил в библиотеке. Однокурсники вспоминают его как деликатного, тактичного, воспитанного человека. Таким же он был и на съемочной площадке, куда часто приезжал к своему отцу, когда был на каникулах.
Когда Сергей заканчивал университет, Бодров-старший приступил к съёмкам «Кавказского пленника», где на главную роль утвердили Олега Меньшикова. Но была и вторая главная роль, на которую режиссер все никак не мог найти артиста. Подразумевалось, что сын Сергей будет работать на картине помощником отца, то бишь помощником режиссера. А в итоге он сыграл главную роль в паре с Меньшиковым. Бодров-старший, не найдя артиста, который отвечал бы его видению героя, чувствовал, что сын подходит для роли, но боялся признаться себе в этом. Боялся до тех пор, пока не сделал кинопробы. Тогда отпали последние сомнения.
«Кавказский пленник» получил множество призов, но, пожалуй, главное — благодаря этому фильму Сергея на экране увидел режиссер Алексей Балабанов. Увидел и понял, что это герой его будущей картины, которой суждено будет стать культовым фильмом нескольких следующих десятилетий. И снова парадокс: как отличник, знаток французского языка и эпохи Возрождения вдруг оказался созвучным своему персонажу — Багрову, дембелю, который возвращается в родной городок после службы в армии. Мать отправляет Данилу к брату Виктору в Петербург. Она называет Виктора «большим человеком». На деле же Виктор оказывается киллером по кличке Татарин. Попав в тот мир, в который втянул его брат — где предают, продают и убивают — он не только сумеет сохранить свою жизнь, но и свои идеалы.
Фильм «Брат» бьет все рекорды по популярности, и Балабанов решает снимать продолжение — «Брат 2», где действие перемещается за океан, в Америку. Виктор Сухоруков, который играл в картине Татарина, вспоминал, как Бодров поздравил его с днем рождения, который пришелся на их командировку в Штаты. Сергей залетел к нему в номер, поздравил, оставил пакет и умчался на съемочную площадку. В пакете оказался свитер, который Сухоруков заметил в витрине магазина в свой первый день в Америке. По тому, как пристально Виктор разглядывал этот свитер, Сергей понял, что вещь ему понравилась. Сухоруков был растроган таким внимательным отношением.
Все, кто общался с Сергеем, отмечали его доброту и искренность. Даже обрушившаяся на него слава не изменила его характер. «Он был очень творческим человеком, совсем не про деньги, — вспоминала одна из сокурсниц Бодрова по университету. — Как-то рассказала ему про то, что устроилась работать по рекламной части в крупную табачную кампанию. Историкам было тогда трудно заработать деньги. Вот и пришлось. А он так удивленно: “Ты что, все свои знания хочешь потратить на сигаретки?!”».
Когда на Бодрова обрушилась слава, его начали преследовать поклонницы. Они дежурили у него в подъезде и у дома. Атаковали во время поездок. А он обращался с ними, как педагог, учил манерам. Как-то на улице его узнала стайка девчонок. Начали сразу фотографировать. Сергей был в кепке, надвинутой на брови, было видно, что он хотел остаться незамеченным. Он по доброму обратился к поклонницам: «Так нехорошо. Надо спросить у человека разрешение, прежде чем начать его снимать». Это была культура — культура жизни в обществе, которой он владел в совершенстве и о которой вспоминали все, кто хоть раз с ним сталкивался.
Наиболее ярко его деликатность и воспитанность проявлялись в общении с женщинами. «В институте у него не было романов. Ему нужно было влюбиться, чтобы завязались отношения. Он не растрачивал себя на приключения», — об этом в один голос говорили сокурсники Бодрова.
А сам Сергей рассказывал, что заранее знал, как должна выглядеть его будущая жена. И когда он увидел Светлану Михайлову, то сразу понял, что это она. Светлана работала в программе «Взгляд», вместе с Сергеем и съемочной группой они летели на Кубу.
После гибели мужа в 2002 г. в Кармадонском ущелье Светлана Бодрова 15 лет не давала интервью. Лишь в 2017 г. она рассказала историю их знакомства. В 1997 г. Светлане как одному из лучших работников телекомпании ВИD пообещали отпуск в любой точке мира. Девушка выбрала Ниццу. «А потом они Ниццу зажали и говорят: “Взгляд” едет на Кубу, они будут работать, а ты — отдыхать», — вспоминала Светлана.
В самолете она впервые увидела Бодрова, которого до этого не знала, даже не смотрела фильм «Брат» — не успела еще, хотя кассета уже лежала у нее дома. «И вот там, на Кубе, мы вдруг как начали с ним разговаривать… Я почему-то прекрасно помню этот момент: мы зацепились в домике Хемингуэя друг за друга. И дальше говорили, говорили не переставая: обо мне, о нем. Он потом мне в одном письме написал: “Мы с тобой как два брата-близнеца, которых разлучили тридцать лет назад”. Мы, знаете, были как неотлипшие какие-то друг от друга, можно так сказать? Говорили друг с другом так, как будто до этого молчали всю жизнь».
После той поездки они не расставались и сразу поженились. Окружающие любовались этой парой. «Помню, когда Сергей диссертацию защищал, я вышла и говорю ему: “Я тобой, как родиной своей, горжусь, Серега!” А ему там в комиссии говорят: “Жена на вас так смотрела! Невероятно…” А я просто каждую секунду понимала, какое мне выпало счастье: какой невероятно глубокий и талантливый человек рядом со мной», — рассказывала Светлана в интервью.
В 2002 году у пары родился сын. Муж встречал Светлану из роддома вместе со старшей дочкой. Через две недели он отвез жену и детей на дачу. Еще через две недели уехал на съемки своего фильма. Последнее, что он сказал Светлане: «Как вернусь, из аэропорта сразу к вам!» Вышло иначе. Это Светлана полетела в Осетию. К месту гибели съёмочной группы.
В горах Сергей снимал фильм «Связной», в котором был исполнителем главной роли и для которого сам написал сценарий. 20 сентября 2002 года в шесть утра съемочная группа собралась в гостинице Владикавказа, чтобы ехать в горы. Добравшись до места, долго ждали транспорт, который бы доставил их наверх. В итоге начало съёмок сдвинулось с девяти утра на час дня. Около семи часов вечера съёмки прекратили из-за плохого света, группа собрала аппаратуру и двинулась назад.
В это время начался сход ледника «Колка». Смертоносный поток на скорости 200 км/ч пронёсся по долине, сметая все на своем пути — строения, базы отдыха и опоры ЛЭП. Позже специалисты оценят: по долине со скоростью спортивного автомобиля мчался вал из глыб льда и осколков горных пород высотой 250 м. Для понимания: высота 63-этажной башни «Запад» в московском комплексе «Федерация» — 242 м.
Под лавиной погибли 127 человек, в том числе съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. В ходе спасательной операции было обнаружено 17 тел погибших, остальные до сих пор считаются пропавшими без вести. В том числе и сам Сергей.