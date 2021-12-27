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10:50 (мск), источник: Московский комсомолец

На 46-м году жизни скончался экс-шеф-редактор Tatler Эдуард Дорожкин

26 декабря умер бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин, ему было 45 лет.

Источник: РИА "Новости"

«Эдуарда больше нет. И в это невозможно поверить», — сообщила в Facebook его коллега и основательница PR Bar Анетта Решетова.

Свои соболезнования также выразила Ксения Собчак, напомнив, что работала с Дорожкиным в журнале lOfficiel. «Сегодня его не стало. Rip», — написала она.

Дорожкин постоянно публиковался в «Ведомостях», был главным редактором в газете «На Рублёвке» и в журнале Tatler.

По данным издания starhit.ru, у журналиста, который многое сделал для современных глянцевых изданий, были серьезные проблемы со здоровьем. Причиной смерти медики называют сердечную недостаточность, но поговаривают, что журналист переболел коронавирусом, после чего у него образовался тромб. Тело Эдуарда Дорожкина нашла в квартире его мать.

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