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08:49 (мск), источник: m24.ru

Российским пенсионерам напомнили о выплатах в декабре

Пенсионеры, получающие выплаты первого числа каждого месяца через отделения «Почты России», в декабре получат деньги за январь 2022 года. Об этом напомнила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева. Она уточнила, что это связано с предстоящими январскими праздниками.

Источник: РИА "Новости"

«Вместе с тем надо отметить, что единого графика выплат пенсий не существует. В разных регионах пенсии перечисляются в банки и почтовые отделения по-разному. Информацию о сроках выплат можно выяснить по контактным телефонам региональных ПФР», — приводит слова эксперта агентство «Прайм».

Кроме того, для граждан, достигших 80-летнего возраста, и для тех, чья трудовая деятельность завершилась три месяца назад, в этом месяце состоялась индексация фиксированных выплат к страховой пенсии. Они поступят в декабре, заключила Григорьева.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал закон о продлении заморозки накопительной части пенсий до 2024 года.

Согласно документу, в 2024 году сохранится подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Отмечается, что его реализация приведет к уменьшению на 772,9 миллиарда рублей трансферта из федерального бюджета в ПФР.

Накопительная пенсия находится в заморозке с 2014 года. Отчисления в размере 6% от заработной платы идут на выплаты нынешним пенсионерам. До этого россияне решали сами: накапливать средства или передавать их в страховую часть.

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